Yağmurla birlikte yollar köpükle kaplandı
1 saat önce
Yağmurla birlikte yollar köpükle kaplandıİSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde yağan yağmurla birlikte özellikle Anadolu yakasında yollar köpükle kaplandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:31 Kaynak: İHA
Yağmurla birlikte yollar köpükle kaplandı
İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde yağan yağmurla birlikte özellikle Anadolu yakasında yollar köpükle kaplandı.
Köpüğün kaynağı bilinmezken, özellikle Anadolu yakasında yollar beyaz köpükle kaplandı.
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