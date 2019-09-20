Son Dakika Haberleri: Yağmurla birlikte yollar köpükle kaplandı
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Yağmurla birlikte yollar köpükle kaplandı

1 saat önce

Yağmurla birlikte yollar köpükle kaplandıİSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde yağan yağmurla birlikte özellikle Anadolu yakasında yollar köpükle kaplandı.

Yağmurla birlikte yollar köpükle kaplandı

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde yağan yağmurla birlikte özellikle Anadolu yakasında yollar köpükle kaplandı.

Köpüğün kaynağı bilinmezken, özellikle Anadolu yakasında yollar beyaz köpükle kaplandı.

Yağmurla birlikte yollar köpükle kaplandı

İstanbul, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:31 Kaynak: İHA
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