Yağmurla birlikte yollar köpükle kaplandı

İSTANBUL - İstanbul 'da sabah saatlerinde yağan yağmurla birlikte özellikle Anadolu yakasında yollar köpükle kaplandı.

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Bir haftadır kayıp olan Alzheimer hastası 55 yaşındaki gurbetçi bir otelde bulundu