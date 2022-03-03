YAĞMURLA BİRLİKTE YÜKSEK KESİMLERDEKİ KARLAR ERİYİNCE KARA YOLU GÖLE DÖNDÜ - Son Dakika
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YAĞMURLA BİRLİKTE YÜKSEK KESİMLERDEKİ KARLAR ERİYİNCE KARA YOLU GÖLE DÖNDÜ

03.03.2022 15:07

TUNCELİ'de etkili olan yağmur ve eriyen karlar nedeniyle dağlık kesimden akan su, yolu göle çevirdi.

TUNCELİ'de etkili olan yağmur ve eriyen karlar nedeniyle dağlık kesimden akan su, yolu göle çevirdi.

Kentte üç gündür etkili olan yağışlar ile yüksek kesimlerde karların erimesi sonucu Munzur Çayı normal debisinin üç katına çıkarak taştı. Munzur Vadisi Milli Parkı içinde Munzur Çayı kenarında geçen Tunceli- Ovacık karayolu da yüksek kesimlerden akan su nedeniyle göle döndü. Ayrıca karayoluna kayalar düşmeye başladı. Menfezler, akan suların getirdiği ağaç ve taş parçalarıyla doldu.

Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri tarafından aksaklıklar yaşanmaması için yollardaki taşlar temizlendi. Yetkililer, Tunceli- Ovacık ile Pülümür karayolunu kullanacak olan sürücüleri kaya düşmesi ve su taşkını tehlikesine karşı uyardı.

YAĞMURLA BİRLİKTE YÜKSEK KESİMLERDEKİ KARLAR ERİYİNCE KARA YOLU GÖLE DÖNDÜ
YAĞMURLA BİRLİKTE YÜKSEK KESİMLERDEKİ KARLAR ERİYİNCE KARA YOLU GÖLE DÖNDÜ
YAĞMURLA BİRLİKTE YÜKSEK KESİMLERDEKİ KARLAR ERİYİNCE KARA YOLU GÖLE DÖNDÜ

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Tunceli Ovacık, Munzur Çayı, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YAĞMURLA BİRLİKTE YÜKSEK KESİMLERDEKİ KARLAR ERİYİNCE KARA YOLU GÖLE DÖNDÜ - Son Dakika


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