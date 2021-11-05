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YAĞMURLA BİRLİKTE ZEYTİN HASADI DA GECİKTİ - Son Dakika

YAĞMURLA BİRLİKTE ZEYTİN HASADI DA GECİKTİ

05.11.2021 10:29

KÜRESEL ısınmanın etkileri, bu yıl zeytin hasadını da olumsuz etkiledi.

KÜRESEL ısınmanın etkileri, bu yıl zeytin hasadını da olumsuz etkiledi. Antalya'da önceki yıllarda ağustos ortası, ekim başı yağan yağmurla başlayan zeytin hasadı, bu yıl 1.5 aya yakın gecikmeyle başladı. Bu yıl hem zeytin hem de zeytinyağı fiyatlarında yüzde 20-25 artış bekleniyor.

Sofraların vazgeçilmez ürünlerinden zeytinde en önemli üretim merkezlerinden biri olan Antalya'da da hasat dönemi başladı. Yaklaşık 1 ay sürecek hasat, geçen yıllara göre bu yıl yağmurun geç yağması nedeniyle yaklaşık 1.5 ay gecikti. Türkiye'de bir kent merkezinde bulunan en büyük yeşil alan konumundaki 2630 dönümlük Zeytinpark'ta, 1 Kasım Pazartesi günkü yağmurun ardından zeytinler toplanmaya başladı.

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Bir sosyal sorumluluk projesi olarak Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde kent merkezindeki bu yeşil alanın korunması amacıyla oluşturulan, kentteki birçok kamu kurumu ve belediyenin içinde yer aldığı anonim şirket kapsamında her yıl toplanan zeytinler, sofralık ve zeytinyağı olarak değerlendiriliyor.

ANTALYA'NIN AKCİĞERİ

Antalya'nın akciğeri olarak adlandırılan ve Vakıf Zeytinliği olarak da bilinen Zeytinpark içerisinde 20 bini zeytin ağacı, toplamda 26 bin ağaç bulunuyor. Yılda 2 bin 600 ton toz ve 610 milyon metreküp havayı emerek temizlediği belirtilen Zeytinpark'ta bu hafta başlayan zeytin hasadında ağırlıklı kadın işçiler çalışıyor.

YEŞİL ZEYTİN AZ OLACAK

2021 yılı zeytin hasadına başlandığını açıklayan Zeytinpark Genel Müdürü Vahdet Narin, "Durum geçen seneye göre biraz daha iyi, ancak bu sene yağmurlar biraz geç kaldı, birkaç gün önce yağdı ve şimdi toplamaya başladık. Bu da şu anlama geliyor, yeşilde sofralık hasadımız zayıf olacak. Genellikle mesleki deyimle alalanmış, yani siyahlaşmaya başlamış durumda. Ama yine de zeytin yağmurla toparlandığı için memnunuz ve hasada başladık" dedi.

YEŞİL ZEYTİN DAHA PAHALI

Genelde yeşil zeytinin siyaha göre bir miktar daha pahalı olduğunu anlatan Narin, 'Çünkü sofralığa yeşil daha çok girer. Biz de zaman kazanmak için önce yeşil toplamaya başlarız. Bu zamanda zaten zeytin siyaha döner ve o zaman siyah veya yağlık olarak değerlendiririz" diye konuştu.

MANAVGAT'TA CİDDİ KAYIP

Antalya'daki genel zeytin hasadını da değerlendiren Narin, 'Bu sene, geçen yıl ve önceki yıldaki kuraklıklara göre daha iyi olur. Bu yıl Manavgat'taki büyük yangında kaybedilen önemli bir miktar ağaçtan beklenen hasat kaybı yaşanır. Kişisel tahminime göre Antalya genelinde bu yıl 65-70 bin ton zeytin hasadı yapılır diye öngörüyorum. Manavgat'taki kaybın miktarı tam belli değil ama çok ciddi bir arazi yandı. Bölgenin hasadını etkileyecek kadar zeytin ağacı kaybı var" dedi.

YÜZDE 20 FİYAT ARTIŞI BEKLENİYOR

Bu yıl fiyatlarda hem zeytin hem de zeytinyağında artış beklendiğini de açıklayan Vahdet Narin, 'Genel fiyat artışlarına paralel hem ham zeytin, hem yeşil, hem siyahında bir artış var. Bu dolayısıyla yağ fiyatlarına da ciddi oranda yansıyacaktır. Geçen yıla göre yüzde 20 ve üzerinde tahmin ediyorum" diye konuştu.

HAM ZEYTİNDE 3 TL'Yİ BULAN ARTIŞ

13 tür zeytin yetiştirdiklerini, ağırlıklı manzalina, memecik, tavşan yüreği ve ayvalık olmak üzere ağırlıklı dört tür bulunduğunu belirten Narin, bu yılki kilogram fiyatlarının tür ve kaliteye göre 7-12 TL arasında değiştiğini söyledi. Narin, 'Geçen yıla göre 1-2'şer lira, hatta bazı zeytinlerde 3 lira fazlalık anlamına geliyor. Bu demek ki yağda da yüzde 20-25'lik artış öngörüyoruz. En azından fabrikalarda sıkım fiyatlarına zam geldi. Zaten şu anki yağ satışlarında da geçen yıla göre artış gözleniyor" dedi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ UYARISI

Yağmurun gecikmesiyle ilgili önemli bir uyarıda da bulunan Narin, '1- 1.5 ay öncesinde beklediğimiz yağmur, bu sene 1.5 ay geç geldi. Dünyada gözlenen bir mevsim kayması durumu var. Sanırım bizim de mevsim kaymasına göre hazırlıklar yapmamız gerekecek. Herkes bu durumda yer altı sularına yöneliyor ama bu da yer altı su kaynaklarının doğru kullanımı gerektiriyor. Bu planlamayı hep birlikte yapmalıyız" dedi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ

Zeytinpark'ın bir anonim şirket olmakla birlikte kuruluş ve yapısı itibarıyla bir sosyal sorumluluk projesi olduğuna dikkat çeken Narin, 'Antalya Ticaret Borsası'nın girişimiyle başlatılan ve tüm kurumların yer aldığı 25 ortaklı bir organizasyon. Türkiye'de bir şehir içinde kalan en büyük yeşil alanın korunması amacıyla çalışıyoruz. Arazi 2630 dönüm ve Türkiye'de bir şehirdeki en büyük, dünyada ise tahminimize göre bir şehir içinde kalan 9'uncu en büyük arazi. 24 kilometre yolumuz, 26 bin ağacımız var. Yaklaşık 20 bini zeytin ağacı"

YAĞMURLA BİRLİKTE ZEYTİN HASADI DA GECİKTİ
YAĞMURLA BİRLİKTE ZEYTİN HASADI DA GECİKTİ
YAĞMURLA BİRLİKTE ZEYTİN HASADI DA GECİKTİ
YAĞMURLA BİRLİKTE ZEYTİN HASADI DA GECİKTİ

Antalya, Türkiye, Zeytin, Hasat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YAĞMURLA BİRLİKTE ZEYTİN HASADI DA GECİKTİ - Son Dakika


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