Yağmurla felakete dönüşen Burning Man festival alanında çıkışlar başladı - Son Dakika

Yağmurla felakete dönüşen Burning Man festival alanında çıkışlar başladı

Yağmurla felakete dönüşen Burning Man festival alanında çıkışlar başladı
Son Güncelleme: 05.09.2023 11:52

ABD'nin Nevada eyaletinde düzenlenen Burning Man Festivali'ne katılan binlerce kişi, şiddetli yağışlar nedeniyle mahsur kalmıştı. Organizasyon yetkilileri, alandan ayrılma sürecinin başladığını duyurdu.

ABD'nin Nevada eyaletinde bir çölde düzenlenen dünyanın en büyük müzik festivallerinden "Burning Man"e katılan ve şiddetli yağışlar nedeniyle mahsur kalan binlerce kişinin alandan ayrılma süreci başlatıldı.
Organizasyon yetkilileri, yaptıkları açıklamada, festivalin düzenlendiği alandan çıkış sürecinin başladığını ve sürüş yasağının kaldırıldığını duyurdu.
İnsanlara binlerce kişinin aynı anda yola çıkmasının trafik yoğunluğuna neden olacağı uyarısı yapan yetkililer, bunun önlenmesi için mümkün olduğunca daha geç yola çıkma çağrısında bulundu.
Festivalin düzenlendiği Black Rock Çölü'nün zemini 1 Eylül'de şiddetli yağışlar sebebiyle çamur birikintisine dönüşmüş, binlerce kişi mahsur kalmıştı.
Organizasyon yetkilileri, 40 yaşında olduğu düşünülen bir kişinin hayatını kaybettiğini ancak ölüm nedeninin şiddetli yağışlar olmadığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.
Yetkililer, alana giriş ve çıkış noktalarındaki tüm yolların kapalı olduğunu ve uçuşların yapılmadığını belirterek, katılımcılara oldukları yerde kalmaları, yiyecek, su ve araç yakıtlarını muhafaza etmeleri tavsiyesinde bulunmuştu.
Araçların zemini daha kötü hale getirmesi sebebiyle etkinliğe giriş ve çıkış yolları kapatılmıştı.
Her yıl 70 binden fazla kişinin katıldığı, 9 gün süren dünyanın en büyük müzik festivallerinden "Burning Man" kapsamında ziyaretçiler, çölün ortasına kurulan geçici şehirde tüm ihtiyaçlarını kendileri karşılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Yaşam Yağmurla felakete dönüşen Burning Man festival alanında çıkışlar başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yağmurla felakete dönüşen Burning Man festival alanında çıkışlar başladı - Son Dakika
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