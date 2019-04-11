Yağmurla Gelen Kazada 1 Kişi Yaralandı
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Yağmurla gelen kazada 1 kişi yaralandıBURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir otomobil, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak tali yola düştü.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:01 Kaynak: İHA
Yağmurla gelen kazada 1 kişi yaralandı
BURSA - Bursa
'nın Orhangazi
ilçesinde bir otomobil, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak tali yola düştü.
Kaza sabah 10: 00 sıralarında Bursa- İstanbul
kara yolunun Gedelek altı mevkiinde meydana geldi. Halit Gürbüz
idaresindeki 16 TAU 91 plakalı otomobil, Bursa'dan Orhangazi istikametine doğru seyir halindeyken kontrolden çıktı. Yağmurdan dolayı kayan otomobil tali yola çıktı. Kazayı fark eden vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine itfaiye ve ambulans sevkedildi. Yaralı otomobil sürücüsü Halit Gürbüz araç içerisinden çıkarılarak Orhangazi Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
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