Son Dakika Haberleri: Yağmurla Gelen Kazada 1 Kişi Yaralandı

Yağmurla Gelen Kazada 1 Kişi Yaralandı

1 saat önce

Yağmurla gelen kazada 1 kişi yaralandıBURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir otomobil, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak tali yola düştü.

Yağmurla gelen kazada 1 kişi yaralandı

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir otomobil, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak tali yola düştü.
Kaza sabah 10: 00 sıralarında Bursa- İstanbul kara yolunun Gedelek altı mevkiinde meydana geldi. Halit Gürbüz idaresindeki 16 TAU 91 plakalı otomobil, Bursa'dan Orhangazi istikametine doğru seyir halindeyken kontrolden çıktı. Yağmurdan dolayı kayan otomobil tali yola çıktı. Kazayı fark eden vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine itfaiye ve ambulans sevkedildi. Yaralı otomobil sürücüsü Halit Gürbüz araç içerisinden çıkarılarak Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:01 Kaynak: İHA
Bursa, Orhangazi, 3. Sayfa
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