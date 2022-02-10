Yağmurlar bir süre ara verecek! 10 Şubat'ta bölgelerimizde hava durumu - Son Dakika

Meteoroloji tarafından güncel hava durumu tahminleri yayınlandı. Türkiye'nin birçok bölgesinde kar ve sağanak yağmura neden olan yağışlı hava dalgası bir süreliğine yurdu terk edecek. Hafta sonu hava sıcaklıklarında büyük değişiklik beklenmese de parçalı bulutlu ve güneşli bir hava görülecek. 10 Şubat Perşembe günü ise yurdun Marmara Bölgesi'ndehava çok bulutlu. Yer yer sis etkili olacak. Sıcaklık İstanbul'da 9, Edirne'de 12 derece ölçülüyor.

Ege Bölgesinde gökyüzü parçalı ve çok bulutlu. Cuma günü güneş daha çok görülecek ancak yer yer sis hakim olacak.

İç Anadolu'nun doğusunda kar yağışı sürüyor. Sıcaklık Ankara'da en yüksek 5, Sivas'ta 2 derece. Gece sıcaklıklar bölge genelinde sıfır derecenin altında ölçülüyor.