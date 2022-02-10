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Yağmurlar bir süre ara verecek! 10 Şubat'ta bölgelerimizde hava durumu - Son Dakika

Yağmurlar bir süre ara verecek! 10 Şubat'ta bölgelerimizde hava durumu

10.02.2022 08:47
Yağmurlar bir süre ara verecek! 10 Şubat'ta bölgelerimizde hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yeni hava durumu raporu yayımlandı. Yurdu etkisi altına alan yağışlı hava dalgası bir süre etkili olmayacak. Hafta sonu yurtta parçalı bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor.

Meteoroloji tarafından güncel hava durumu tahminleri yayınlandı. Türkiye'nin birçok bölgesinde kar ve sağanak yağmura neden olan yağışlı hava dalgası bir süreliğine yurdu terk edecek. Hafta sonu hava sıcaklıklarında büyük değişiklik beklenmese de parçalı bulutlu ve güneşli bir hava görülecek. 10 Şubat Perşembe günü ise yurdun Marmara Bölgesi'ndehava çok bulutlu. Yer yer sis etkili olacak. Sıcaklık İstanbul'da 9, Edirne'de 12 derece ölçülüyor.

Yağmurlar bir süre ara verecek! 10 Şubat'ta bölgelerimizde hava durumu

Ege Bölgesinde gökyüzü parçalı ve çok bulutlu. Cuma günü güneş daha çok görülecek ancak yer yer sis hakim olacak.

Yağmurlar bir süre ara verecek! 10 Şubat'ta bölgelerimizde hava durumu

İç Anadolu'nun doğusunda kar yağışı sürüyor. Sıcaklık Ankara'da en yüksek 5, Sivas'ta 2 derece. Gece sıcaklıklar bölge genelinde sıfır derecenin altında ölçülüyor.

Yağmurlar bir süre ara verecek! 10 Şubat'ta bölgelerimizde hava durumu
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Hava Durumu, Meteoroloji, İstanbul, Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yağmurlar bir süre ara verecek! 10 Şubat'ta bölgelerimizde hava durumu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yağmurlar bir süre ara verecek! 10 Şubat'ta bölgelerimizde hava durumu - Son Dakika
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