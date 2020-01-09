Yağmurlar hayat kurtarmaya engel olmasın - Son Dakika
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Yağmurlar hayat kurtarmaya engel olmasın

15 dakika önce

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı ve Kızılay bağışçısı 5 Ocak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sefa Saygıdeğer Adanalılara kan bağışı çağrısında bulundu.

Yağmurlar hayat kurtarmaya engel olmasın, System.String[]

KIŞ SOĞUKLARINDA KAN BAĞIŞINA DAVET

YILIN HER DÖNEMİ DÜZENLİ KAN BAĞIŞI ÖNEMLİ

Sağlıklı her bireyin düzenli olarak mutlaka kan vermesi gerektiğinin altını çizen Ramazan Saygılı, Kızılay hakkında halkı bilinçlendirmek için bilgi verdi. Saygılı Kızılay'ın, tüm dünyada ihtiyaç sahiplerinin yanında olması haricinde, hasta ve yaralıların, yakınlarının mağdur edilmemesi konusunda da hassasiyetine değindi.

Saygılı: '' Hastaneler, hastaların ihtiyacı halinde Kızılay'dan kan talep eder. Kızılay da stokunda bulunan, testleri yapılmış sağlıklı kanı, güvenli zincirle hastaneye, ulaştırır. Bu nedenle de sağlıklı herkesin düzenli kan bağışı yapmasını bekliyoruz. Kış koşulları kan bağışlarımıza engel olmasın, kimse mağdur olmasın. 18-65 yaş arası, 50 Kg üzeri sağlıklı herkes; kadınlar 4 ayda 1, erkekler de 3 ayda 1 kan bağışı yapabilir'' dedi.

Düzenli olarak kan bağışı yapan ve Kızılay'ı yürekten destekleyen 5 Ocak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sefa Saygıdeğer'e hassasiyetinden ötürü teşekkür ederek şunları söyledi:

'' Tüm kan bağış ekiplerimizde tam kan ve kök hücre, Adana Kan Bağış Merkezimiz 'de tam kan, aferez bağışı ve kök hücre bağışı yapılabilmektedir. kanver.org.tr internet sitesinden tüm halkımız detaylı bilgi edinebilir.''

SAYGIDEĞER'DEN ADANALILARA ÇAĞRI

Düzenli olarak Kızılay'a bağışta bulunan 5 Ocak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sefa Saygıdeğer de aferez kan bağışının önemine vurgu yaptı. Saygıdeğer " Düzenli olarak Kızılay'a kan bağışlıyorum. Kızılay çalışanları her defasında içtenlikle karşılıyor bizleri ve işlerini severek yapıyorlar. Gördüm ki bazı hastalıklar için kanın farklı bileşenlerine ihtiyaç duyuluyor. Aferez yöntemi de bu nedenle kullanılıyor. Yani kan bağışçısından kanının, hasta için gerekli olan bileşeni alınıp, ihtiyaç duyulmayan bileşenler geri veriliyor'' dedi.

Haftada 1 kez aferez bağışı yaptığını vurgulayan Saygıdeğer, bu yöntemle çeşitli kan hastalıkları yaşayanların iyileşmelerine katkıda bulunuyor olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

2020 yılından dileğinin sağlıklı ve kan vermeye uygun tüm bireylerin düzenli Kızılay bağışçısı olma alışkanlığı edinmesi olduğunu dile getiren Saygıdeğer, tüm Adanalıları kan bağışına davet ederek, Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı'yı ve ekibini de özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:57 Kaynak: Bültenler
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