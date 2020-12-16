Yağmurlu havada fıskiyelerin çalıştırılmasına tepki - Son Dakika

İSTANBUL su tasarrufu çağrılarına rağmen, Pendik'te yağmurlu havada çimlerin sulanması dikkat çekti.
İstanbul barajları son 10 yılın en düşük seviyesinde. Yetkililer su tasarrufu çağrısında bulunuyor. Durum böyleyken Pendik sahilinde dün sağanak yağmur altında çimlerin sulanması tepki çekti. Vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
- Kaynak: DHA
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