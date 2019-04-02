Son Dakika Haberleri: Yağmurlu Mahallesi'ne Yağmursuyu Hattı

Yağmurlu Mahallesi'ne Yağmursuyu Hattı

46 dakika önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kırkağaç ilçesine bağlı Yağmurlu Mahallesi'nde gerçekleştirdiği yağmursuyu hattı çalışmasıyla vatandaşların yağışlı havalarda yaşadığı sıkıntıya son verdi.

Yağmurlu Mahallesi'ne Yağmursuyu Hattı, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde döşediği sağlıklı altyapı hatlarıyla yerleşim yerlerinde yaşanan sorunları çözüme kavuşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda MASKİ, Kırkağaç ilçesine bağlı Yağmurlu Mahallesi'nin yağmursuyu sıkıntısını gidermek için harekete geçti. MASKİ ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmayla, mahalleye betonarme yağmursuyu hattı inşa edildi. Yeni hat sayesinde mahallelinin yağışlı havalarda cadde ve sokaklarda biriken yağmur sularından kaynaklı olarak yaşadığı mağduriyetin önüne geçildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:10 Kaynak: Bültenler

Kırkağaç, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Yağmurlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB'den İmamoğlu'nun, "Dosyalar Kaçırılıyor" İddialarına Yanıt: Tamamen İftiradır Muharrem İnce'den Erdoğan'a Referandum Göndermesi: Atı Alan Üsküdar'ı Geçti 313 Bin TL Maaşla Dünyayı Gezip Yemek Yiyecek Eleman Aranıyor Anıtkabir'i Ziyaret Eden Ekrem İmamoğlu Atatürk'e Söz Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 16:56:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yağmurlu Mahallesi'ne Yağmursuyu Hattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]