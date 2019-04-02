Yağmurlu Mahallesi'ne Yağmursuyu Hattı
46 dakika önce
MASKİ Genel Müdürlüğü, Kırkağaç ilçesine bağlı Yağmurlu Mahallesi'nde gerçekleştirdiği yağmursuyu hattı çalışmasıyla vatandaşların yağışlı havalarda yaşadığı sıkıntıya son verdi.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde döşediği sağlıklı altyapı hatlarıyla yerleşim yerlerinde yaşanan sorunları çözüme kavuşturmaya devam ediyor.
Bu kapsamda MASKİ, Kırkağaç ilçesine bağlı Yağmurlu Mahallesi'nin yağmursuyu sıkıntısını gidermek için harekete geçti. MASKİ ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmayla, mahalleye betonarme yağmursuyu hattı inşa edildi. Yeni hat sayesinde mahallelinin yağışlı havalarda cadde ve sokaklarda biriken yağmur sularından kaynaklı olarak yaşadığı mağduriyetin önüne geçildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:10 Kaynak: Bültenler
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