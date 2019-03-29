Son Dakika Haberleri: Yağmurlu ve Soğuk Havada Kıyasıya Mücadele

Yağmurlu ve Soğuk Havada Kıyasıya Mücadele

34 dakika önce

Bitlis'in Güroymak ilçesinde soğuk ve yağışlı havada, "Atletizm Altyapısını Geliştirme" projesi kapsamında "Atletizm Bölge Grup Yarışması" düzenlendi.

Yağmurlu ve Soğuk Havada Kıyasıya Mücadele, System.String[]
Bitlis'in Güroymak ilçesinde soğuk ve yağışlı havada, "Atletizm Altyapısını Geliştirme" projesi kapsamında "Atletizm Bölge Grup Yarışması" düzenlendi.

Türkiye Atletizm Federasyonunca yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilen grup yarışmasına Bitlis, Muş, Van, Şırnak, Hakkari ve Siirt'ten 128 sporcu katıldı.

Sporcular, yağmur ve soğuk havaya rağmen zorlu parkurda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Dört kategoride bin 500 ile 2 bin metrede düzenlenen yarışmada fenalık geçiren bazı sporculara sağlık ekipleri ve antrenörler yardım etti, bazı sporcular da yarışı güçlükle tamamladı.

Atletizm Federasyonu 1. Bölge Koordinatörü Fadıl Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grup yarışmasında dereceye giren sporcuların Türkiye Şampiyonası'nda kendi illerini temsil edeceğini söyledi.

Kara, şöyle konuştu:

"Burada dereceye girenler 28 Nisan'da Sakarya'da yapılacak final yarışmasına katılacak. Çocukların performansı çok güzel. İnşallah burada güzel derece alarak illerine dönerler. Yarışmada dereceye giren sporcularla ileride atletizm milli takımının altyapısını oluşturmayı hedefliyoruz. Bu, federasyonumuzun devam ettirdiği bir projedir. Burada dereceye giren sporcular milli takımda yer alacak. Çocuklarımız yağmurlu havaya rağmen yarışıyor. Pistimiz de çok güzel."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:34 Kaynak: AA

Türkiye, Güroymak, Atletizm, Bitlis, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ABD'den Skandal Türkiye Tasarısı: F-35 Transferi Durdurulsun Bakan Varank: Lider Araştırmacılar Programı'na 30'u Aşkın Ülkeden Başvuru Aldık Türkiye'nin En Yükseği Olacak! Yusufeli Barajı'nda 79 Metre Yüksekliğe Ulaşıldı Turist Sayısı Şubat'ta Yüzde 9,4 Arttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 18:08:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yağmurlu ve Soğuk Havada Kıyasıya Mücadele
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]