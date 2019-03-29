Yağmurlu ve Soğuk Havada Kıyasıya Mücadele

Bitlis
'in Güroymak
ilçesinde soğuk ve yağışlı havada, "Atletizm
Altyapısını Geliştirme" projesi kapsamında "Atletizm Bölge Grup Yarışması" düzenlendi. Türkiye
Atletizm Federasyonunca yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilen grup yarışmasına Bitlis, Muş
, Van
, Şırnak
, Hakkari
ve Siirt
'ten 128 sporcu katıldı.
Sporcular, yağmur ve soğuk havaya rağmen zorlu parkurda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.
Dört kategoride bin 500 ile 2 bin metrede düzenlenen yarışmada fenalık geçiren bazı sporculara sağlık ekipleri ve antrenörler yardım etti, bazı sporcular da yarışı güçlükle tamamladı.
Atletizm Federasyonu 1. Bölge Koordinatörü Fadıl Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grup yarışmasında dereceye giren sporcuların Türkiye Şampiyonası'nda kendi illerini temsil edeceğini söyledi.
Kara, şöyle konuştu:
"Burada dereceye girenler 28 Nisan'da Sakarya
'da yapılacak final yarışmasına katılacak. Çocukların performansı çok güzel. İnşallah burada güzel derece alarak illerine dönerler. Yarışmada dereceye giren sporcularla ileride atletizm milli takımının altyapısını oluşturmayı hedefliyoruz. Bu, federasyonumuzun devam ettirdiği bir projedir. Burada dereceye giren sporcular milli takımda yer alacak. Çocuklarımız yağmurlu havaya rağmen yarışıyor. Pistimiz de çok güzel."