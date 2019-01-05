Son Dakika Haberleri: Yağmurlu Yolda Kayan Araç Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı

Yağmurlu Yolda Kayan Araç Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı

53 dakika önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde yağmur nedeniyle ıslak zeminde kayan otomobil şarampole yuvarlandı.

Yağmurlu Yolda Kayan Araç Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı, System.String[]
Antalya'nın Kaş ilçesinde yağmur nedeniyle ıslak zeminde kayan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi tespit edilemeyen 07 AUR 88 plakalı otomobil, Kaş ilçesinden Çayköy Mahallesi istikametinde seyir halindeyken, Üzümlü Kaputaş mevkisinde yağmurlu havada ıslanan asfaltta kaydı. Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı. Kaza sonrasında sürücü olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerinde 112 sağlık ekiplerince tedavisi yapılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:31 Kaynak: İHA

Üzümlü, Antalya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Camiden Çıkan Yaşlı Adam, Soluk Borusuna Yapışan 'Lokum' Nedeniyle Öldü Galatasaray ve Başakşehir, Kamp İçin Antalya'ya Gitti

Antalya'da Kırgız Kadın, Vatandaşı 2 Kadın Tarafından Dövülüp Fuhuşa Zorlandı Beşiktaş Fransız Stoper Nicolas Isimat Mirin'le Anlaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 19:24:40. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yağmurlu Yolda Kayan Araç Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]