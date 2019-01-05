Yağmurlu Yolda Kayan Araç Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı
53 dakika önce
Antalya'nın Kaş ilçesinde yağmur nedeniyle ıslak zeminde kayan otomobil şarampole yuvarlandı.
Antalya
'nın Kaş ilçesinde yağmur nedeniyle ıslak zeminde kayan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi tespit edilemeyen 07 AUR 88 plakalı otomobil, Kaş ilçesinden Çayköy Mahallesi istikametinde seyir halindeyken, Üzümlü
Kaputaş mevkisinde yağmurlu havada ıslanan asfaltta kaydı. Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı. Kaza sonrasında sürücü olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerinde 112 sağlık ekiplerince tedavisi yapılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:31 Kaynak: İHA
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