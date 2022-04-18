Yağmurlu yolda virajı alamayarak duvara çarptı: 5 yaralı - Son Dakika
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Yağmurlu yolda virajı alamayarak duvara çarptı: 5 yaralı

18.04.2022 09:32
Yağmurlu yolda virajı alamayarak duvara çarptı: 5 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde virajı alamayan otomobil duvara çarptı.

Bursa'nın İznik ilçesinde virajı alamayan otomobil duvara çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Orhangazi-İznik Karayolu Boyalıca Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde keskin virajda meydana geldi.

Edinilen bilgiye, Sakarya'ya giden E.B (30) idaresindeki 16 AHE 501 plakalı otomobil virajı alamayarak bir evin bahçe duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisi ile ters şeride giren otomobilde bulunan 5 kişilik ailenin üyeleri yaralandı.

Kazayı görenler 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Yağmurlu yolda virajı alamayarak duvara çarptı: 5 yaralı

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Orhangazi, Otomobil, İznik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yağmurlu yolda virajı alamayarak duvara çarptı: 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yağmurlu yolda virajı alamayarak duvara çarptı: 5 yaralı - Son Dakika
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