Yağmursuyu ızgaralarından çıkanlar çöp dağı oluşturdu - Son Dakika

Yağmursuyu ızgaralarından çıkanlar çöp dağı oluşturdu

19.11.2020 13:05

Yağmursuyu ızgaralarından çıkanlar çöp dağı oluşturdu Manisa merkezdeki 12 mahallenin yağmursuyu ızgaralarından 15 ton çöp çıktı Manisa'da temizlenen 12 mahalledeki yağmur suyu ızgaralarından 15 ton çöp çıktı.

Yağmursuyu ızgaralarından çıkanlar çöp dağı oluşturdu

Manisa merkezdeki 12 mahallenin yağmursuyu ızgaralarından 15 ton çöp çıktı

MANİSA - Manisa'da temizlenen 12 mahalledeki yağmur suyu ızgaralarından 15 ton çöp çıktı. Çıkan atıklar, 4 metre yüksekliğinde küçük bir tepe oluşturdu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaşanabilecek su baskınlarını önlemek amacıyla il genelinde olduğu gibi Manisa merkezde de yağmursuyu ızgaralarını temizliyor. Vatandaşlara daha yaşanılabilir bir çevre sunmak için çalışmalarını tamamlayan ekipler, merkezdeki 12 mahallede 2 bin 360 adet ızgara ile 400 metre boy ızgara temizliği yaptı. Izgaralardan çıkan 15 ton atık arasında toprak ve yaprak gibi doğal sebeplerin yanı sıra poşet, pet şişe, maske ve izmarit gibi atıkların da olması dikkat çekti. Izgaralardan çıkan atıkları toplandıkları alanda gören muhtarlar, atıkların oluşturduğu 4 metrelik küçük tepeyi görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Şube Müdürü Şahika Orhan ve Çevre Mühendisi Onur Artan'dan bilgi alan muhtarlar, çalışmalardan dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

"Su baskınları olmaması için yerlere çöp atılmamalı"

Akpınar Mahalle Muhtarı Osman Ertem, ızgaralardan çok fazla çöp çıktığını söyleyerek, "MASKİ'ye teşekkür ediyoruz. Buradan çıkan pisliği anlatmaya gerek hepsi ortada" dedi.

Nurlupınar Mahalle Muhtarı Mehmet Akşit, çalışmalar sırasında ekiplerin yanında olduğunu belirterek, "Bütün ızgaraların tek tek başındaydım. Sadece bizim mahallemizde 138 adet ızgara temizliği yapıldı. Izgaralardan çok fazla atık çıktı" diye konuştu.

Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Tekin Aydın da, "Çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu ızgaraların yüzde 70'i çalışmıyordu. Bu kış bize çok zorluk çıkaracaktı. Izgaralar temizlenmeseydi eğer bu kış bize çok zorluk yaşatacaktı. Başkanımız güzel bir çalışma yaptı. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bir aylık yapılan çalışmada çıkan pislikler ortada. Bizleri bu sıkıntıdan kurtardılar. Tüm mahalle olarak büyük bir sıkıntıdan kurtulduk" ifadelerini kullanırken, Barbaros Mahalle Muhtarı Siyami Alak, yerlere atılan çöplerin yağmur suyu ızgaralarını doldurduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Yıllardır sorunlar yaşayan bir mahalle olarak hepsine çok teşekkür ediyorum. Hizmetler o kadar güzel yapılıyor ki, kışın biz rahat edelim diye çalışmalar şimdiden yapıldı. Yağmur suyu ızgaralarında pet şişeden tutun da aklınıza gelebilecek envai çeşit şeyler var. Mahallemizdeki ızgaralardan hemen hemen bir kamyon malzeme çıktı. Bunlara dikkat etmek lazım. Vatandaşlarımızın daha güzel bir mahalle, daha güzel bir ülke için daha dikkatli olmaları gerekiyor. Daha temiz bir ülke ve Manisa için yerlere çöp atmamamız gerekiyor."

Yağmursuyu ızgaralarından çıkanlar çöp dağı oluşturdu
Yağmursuyu ızgaralarından çıkanlar çöp dağı oluşturdu
Yağmursuyu ızgaralarından çıkanlar çöp dağı oluşturdu
Yağmursuyu ızgaralarından çıkanlar çöp dağı oluşturdu

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Manisa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yağmursuyu ızgaralarından çıkanlar çöp dağı oluşturdu - Son Dakika


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