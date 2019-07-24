Son Dakika Haberleri: Yağmursuyu kanalına düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
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Yağmursuyu kanalına düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

40 dakika önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yağmursuyu kanalına düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yağmursuyu kanalına düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı, System.String[]
Sakarya'nın Hendek ilçesinde yağmursuyu kanalına düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hendek ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda yağmursuyu kanalından gelen kedi sesini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yağmursuyu kanalının kapağını makineler yardımı ile kaldırarak yavru kediye ulaşmaya çalıştı. Çalışmalar esnasında makinelerin seslerinden ürken yavru kedi kapağın kaldırılmasının ardından yağmursuyu kanalına doğru kaçarak saklandı.

Saklanan yavru kediye ulaşmak isteyen itfaiye ekipleri bir marketten süt alarak kedinin süte gelmesi için beklemeye başladı. Beklemede olan itfaiye ekipleri bir süre sonra kanal girişine gelen yavru kediyi kurtardı. Yavru kedinin herhangi bir problem yaşamadığının anlaşılması sonrası kedi doğal hayatına salındı.

Çevrede toplanan vatandaşlar, kedinin kurtarılması sonrası ekiplere teşekkür etti. - SAKARYA
Cumhuriyet Meydanı, Sakarya, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:56 Kaynak: İHA
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