Yağmuru özleyen Rizeli sağanak altında duş aldı - Son Dakika

Yağmurun başkenti olarak adlandırılan Rize'de sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olunca yağan yağmur vatandaşları sevindirdi. Rizeli bir vatandaşın yağmur altında yıkandığı anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Rize'de bir süredir etkili olan sıcaklık havanın ardından yağan yağmur vatandaşları sevindirdi. Havaların sıcaklığından bunalan 48 yaşındaki Rizeli Ramazan Çepni isimli bir vatandaş ise sevincini yağmurun altında yıkanarak gösterdi. Büyükköy beldesinde ikamet eden Ramazan Çepni, sağanak yağan yağmurun altına girerek dua etti ardından şampuanla yağmurun altında kafasını yıkadı. Renkli görüntülerin oluştuğu anlar arkadaşlarının cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. - RİZE