Son Dakika Haberleri: Yağmurun Ardından İlk Güneşte Ormana 'Mantar' Yolculuğu

Yağmurun Ardından İlk Güneşte Ormana 'Mantar' Yolculuğu

15 dakika önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde yağmurun ardından ortaya çıkan ve halk arasında 'melki' ya da 'kalıca' mantarı olarak bilinen mantar yoğun ilgi görüyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde yağmurun ardından ortaya çıkan ve halk arasında 'melki' ya da 'kalıca' mantarı olarak bilinen mantar yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar mantarı toplayabilmek için sabahın erken saatlerinde yola çıkıyor. Dağlık ve ormanlık alanlarda yağmurun ardından özellikle çam ağaçlarının dökülen yaprakları altında, çayırlıklarda kendiliğinden ortaya çıkan çıntar mantarı keskin kokusu ve yumuşak yapısıyla biliniyor. Toplaması emek isteyen mantarın zehirli mantarlardan ayrılması da ustalık istiyor. Pazarda kilosu 20 liraya satılan mantar, mangal ızgara, sote ve kavurma olarak sofralardaki yerini alıyor. Mantar toplamaya rastgele çıkılmayacağına dikkati çeken Mustafa Demirci, "Yağmur yağacak, yapraklar dökülecek, yağmur suyuyla çürüyerek torf haline gelecek. İlk güneşli günde çıkacaksın mantara. Tarlada ekilmiş gibi tek tek toplayacaksın. En kaliteli mantar özelikler pıynar ağaçları altında çıkar, çok kaliteli ve lezzetlidir. Sandal ağaçlarının altındaki mantarlar da güzeldir. Çamın altındaki mantar lezzetli olmaz, sert olur. Kaş bölgesinin pıynar ve sandal mantarı kalite ve lezzette on numaradır" dedi.

BİNBİR DERDE DEVA İçinde kalsiyum, fosfor, demir, B ve C vitaminleri barındıran mantarın bağışıklık sistemine faydalı olduğu mide rahatsızlıklarına, romatizmal ağrılara, kansızlığa, zihinsel yorgunluğa iyi geldiği biliniyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:26 Kaynak: İHA

Sandal, Antalya, Güncel
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