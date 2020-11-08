Yağmurun ardından tezgahlar zeytin doldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te bu yıl uzayan güneşli ve kurak günler nedeniyle zor günler geçiren zeytin üreticisi, son dönemde yağan yağmurun ardından hasada başladı. Bu sezonun ürünü olan zeytinler, tezgahlardaki yerini aldı.

Gaziantep'te her yıl sonbahar aylarında toplanan yeşil zeytinler bu yıl ise uzayan kurak ve güneşli günler nedeniyle geç toplanmaya başladı. Zeytinin yağlanması için beklenen yağmurur ardından toplanan zeytinler tezgahları doldurdu. İyi zeytinin yağlı olmasından anlaşılacağını söyleyen zeytin üreticisi ve satıcısı olan Kadir Palta, " İyi zeytin dediğin zaman yağından belli olur. Zeytini sıktığınız zaman yağı dökülmeli. Sıkınca saf yağ eline gelir. Yağlı zeytin dediğin zamanda iyi zeytin Nizip, Oğuzeli ve Kilis bölgelerinin zeytinidir. Ancak bu yıl uzun süre yağışın olmaması nedeniyle zeytinlerimizin yağlanmamasına neden oldu" dedi.

"Satışlarımız kötü"

Geçen yıla göre bu yıl satışların kötü olduğunu ifade eden zeytin satıcısı Kadir Palta, "Kendi üretimlerimiz ve köylüden satın aldığımız zeytinleri satıyoruz. Satışlar bu aralar zayıf ve kötü. Korana virüs kaynaklı bir sıkıntı var. Havada yağışta olmuyor. Kaliteli zeytini alamadık bu sene. Yağış olmayınca zeytinde o yüzden tam yağlanmadı. Ondan dolayı da sıkıntımız var" ifadelerini kullandı.

"Yağışla beraber fiyatlar düşecek"

Yağışın ardından Kadir Palta, zeytin fiyatlarında düşüşlerin başladığı ve daha da düşmesini beklediklerini söyleyerek, "Fiyatlarımız zeytinin kalitesine göre 6-7-8 TL arasında değişiyor. İyi zeytin 8-9 TL arasında satılıyor. Zeytin üreticileri yağmurun yağmasını bekliyor. O yüzden de piyasa geçen seneye göre biraz pahalı. Geçen yıl bu zamanlarda 4-5-6 TL'den satılıyordu bu yıl 6-7-8 TL'den satılıyor. Bu zeytinler genellikle sabah kahvaltılarında, yağ yapmada kullanılıyor. Bu zeytinle genellikle yağ yapılır ama kahvaltıda da çok iyi oluyor. O yüzden de yağlı zeytin talebi var. Ancak bu sene yağış az olduğu için zeytinler tam yağlanmadı. Üreticilerde zeytinin yağlanması için yağmuru bekliyor" diye konuştu.