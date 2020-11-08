Yağmurun ardından tezgahlar zeytin doldu - Son Dakika

Yağmurun ardından tezgahlar zeytin doldu

08.11.2020 11:46

Yağmurun ardından tezgahlar zeytin doldu Gaziantep'te bu yıl uzayan güneşli ve kurak günler nedeniyle zor günler geçiren zeytin üreticisi, son dönemde yağan yağmurun ardından hasada başladı.

Yağmurun ardından tezgahlar zeytin doldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te bu yıl uzayan güneşli ve kurak günler nedeniyle zor günler geçiren zeytin üreticisi, son dönemde yağan yağmurun ardından hasada başladı. Bu sezonun ürünü olan zeytinler, tezgahlardaki yerini aldı.

Gaziantep'te her yıl sonbahar aylarında toplanan yeşil zeytinler bu yıl ise uzayan kurak ve güneşli günler nedeniyle geç toplanmaya başladı. Zeytinin yağlanması için beklenen yağmurur ardından toplanan zeytinler tezgahları doldurdu. İyi zeytinin yağlı olmasından anlaşılacağını söyleyen zeytin üreticisi ve satıcısı olan Kadir Palta, " İyi zeytin dediğin zaman yağından belli olur. Zeytini sıktığınız zaman yağı dökülmeli. Sıkınca saf yağ eline gelir. Yağlı zeytin dediğin zamanda iyi zeytin Nizip, Oğuzeli ve Kilis bölgelerinin zeytinidir. Ancak bu yıl uzun süre yağışın olmaması nedeniyle zeytinlerimizin yağlanmamasına neden oldu" dedi.

"Satışlarımız kötü"

Geçen yıla göre bu yıl satışların kötü olduğunu ifade eden zeytin satıcısı Kadir Palta, "Kendi üretimlerimiz ve köylüden satın aldığımız zeytinleri satıyoruz. Satışlar bu aralar zayıf ve kötü. Korana virüs kaynaklı bir sıkıntı var. Havada yağışta olmuyor. Kaliteli zeytini alamadık bu sene. Yağış olmayınca zeytinde o yüzden tam yağlanmadı. Ondan dolayı da sıkıntımız var" ifadelerini kullandı.

"Yağışla beraber fiyatlar düşecek"

Yağışın ardından Kadir Palta, zeytin fiyatlarında düşüşlerin başladığı ve daha da düşmesini beklediklerini söyleyerek, "Fiyatlarımız zeytinin kalitesine göre 6-7-8 TL arasında değişiyor. İyi zeytin 8-9 TL arasında satılıyor. Zeytin üreticileri yağmurun yağmasını bekliyor. O yüzden de piyasa geçen seneye göre biraz pahalı. Geçen yıl bu zamanlarda 4-5-6 TL'den satılıyordu bu yıl 6-7-8 TL'den satılıyor. Bu zeytinler genellikle sabah kahvaltılarında, yağ yapmada kullanılıyor. Bu zeytinle genellikle yağ yapılır ama kahvaltıda da çok iyi oluyor. O yüzden de yağlı zeytin talebi var. Ancak bu sene yağış az olduğu için zeytinler tam yağlanmadı. Üreticilerde zeytinin yağlanması için yağmuru bekliyor" diye konuştu.

Yağmurun ardından tezgahlar zeytin doldu
Yağmurun ardından tezgahlar zeytin doldu
Yağmurun ardından tezgahlar zeytin doldu
Yağmurun ardından tezgahlar zeytin doldu

Türk Lirası, Gaziantep, Sonbahar, Zeytin, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yağmurun ardından tezgahlar zeytin doldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye beşik gibi! Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem yaşandı Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, tarihi müjdeyi verdi: Şuşa, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldı Canlı yayındaki yorumcu, Biden'ın kazandığını öğrenince gözyaşlarını tutamadı Süt banyosu skandalına imza atan çalışan kendini böyle savundu: İç çamaşırlarım üzerimdeydi Yeni ABD başkanı Joe Biden oldu! İşte Biden'ın koronavirüsten ırkçılığa kadar 8 kritik konuda izleyeceği politikalar Misafirliğe gittiği evin köpeği yaşlı adamın önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı ABD'de Biden seçildi, herkesin aklında aynı soru var! Yeni dönemde Türkiye'yi ne bekliyor? ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ABD'nin yeni başkanı Biden yorumu: Türkiye ABD'nin yeni yönetimiyle çalışmayı sürdürecek Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ABD'nin yeni başkanı Biden yorumu: Türkiye ABD'nin yeni yönetimiyle çalışmayı sürdürecek         
12:49
Son Dakika! Azerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarmasıyla ilgili Türkiye'den ilk yorum: Bayraklarımız semalarda ilelebet dalgalansın Son Dakika! Azerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarmasıyla ilgili Türkiye'den ilk yorum: Bayraklarımız semalarda ilelebet dalgalansın         
12:26
Aliyev'in Aliyev'in "Şuşa" müjdesi bölgeyi hareketlendirdi! Dağlık Karabağ'ın sözde başkenti Hankendi'den kaçmak için kuyruğa giren Ermeniler böyle görüntülendi         
11:46
Ermeni siyasetçiden alçak paylaşım! Azerbaycanlı şehit askerlerin naaşını domuzların önüne attılar Ermeni siyasetçiden alçak paylaşım! Azerbaycanlı şehit askerlerin naaşını domuzların önüne attılar         
10:31
Para meselesi yüzünden tartışığı kardeşini boğazından bıçakladı Para meselesi yüzünden tartışığı kardeşini boğazından bıçakladı         
09:54
Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık lahit çıktı, görenler gözlerine inanamadı Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık lahit çıktı, görenler gözlerine inanamadı         
05:25
Trump: Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım Trump: Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım         
01:13
Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı         
21:43
Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor         
19:29
Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i         
18:14
İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar         
15:32
Ailesinin, Ailesinin, "Cep telefonu patladı" dediği Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı         
15:21
Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş         
14:19
3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı         
12:25
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı         
10:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2020 13:01:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yağmurun ardından tezgahlar zeytin doldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei