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Yağmurun başkenti Rize'de kaktüs yetiştiriyor

24 dakika önce

Almanya'da uzun yıllar yaşadıktan sonra memleketi Rize'ye dönen Hüseyin Dilsiz, evinin bahçesine kurduğu serada 500 çeşit kaktüs yetiştiriyor.

Yağmurun başkenti Rize'de kaktüs yetiştiriyor, System.String[]
Almanya'da uzun yıllar yaşadıktan sonra memleketi Rize'ye dönen Hüseyin Dilsiz, evinin bahçesine kurduğu serada 500 çeşit kaktüs yetiştiriyor.

Almanya'da ticaretle uğraşan 53 yaşındaki Hüseyin Dilsiz, yıllar sonra döndüğü memleketi Rize'de hobi olarak kaktüs yetiştirmeye başladı. Zamanla taleplerin çoğalması üzerine hobi olarak başladığı bu işi 300 metrekare alana sera kurarak büyüten Dilsiz, birçok ile kaktüs göndermeye başladı.

Yağmurun başkenti Rize'de kaktüs yetiştirmeyi başaran Dilsiz, "İlk başlarda yetişmez diyenler oldu fakat ben yetiştireceğimi iddia ederek bu işe başladım" dedi.

Almanya'da sebze işiyle uğraştığını belirten Dilsiz, "Rize'ye geldiğimde hobi olarak değişik fidanlar toplamaya başladım, daha sonra hobimizi sera kurarak geliştirdik. Akdeniz turunda büyük bir seraya girmiştim, orada etkilendim. Kaktüsler Karadeniz'de neden olmasın dedim. Yetişmez dediler fakat inat ettim araçları aldım, şimdi de güzel tutuluyor" dedi.

Kaktüslere çocukları gibi bakarken elindeki bazı kaktüsleri satmaya kıyamadığını anlatan Hüseyin Dilsiz, "Geçtiğimiz günlerde bir müşterimiz gelip bu kaktüsü bana ayır deyince üzüldüm. Bunlar bizim çocuklarımız gibi, satıldığında üzülüyoruz" diye konuştu.

Rize'de kaktüs üretiminin zorlukları olsa da avantajlarının da olduğunu dile getiren Dilsiz, "Akdeniz'de şuanda 45 derece gibi hava sıcakları olduğu için daha zor şartlar altında yetiştiriyorlar. Ben bunu Rize'de avantaj olarak gördüm" dedi. - RİZE
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:22 Kaynak: İHA
Akdeniz, Almanya, Rize, Güncel
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