Son Dakika Haberleri: Yağmurun bozduğu yollarda belediye ekiplerinden yoğun mesai
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Yağmurun bozduğu yollarda belediye ekiplerinden yoğun mesai

57 dakika önce

Turgutlu Belediyesi son günlerde etkisini arttıran yağmur yağışı sebebiyle kullanımı zorlanan yollarda temizlik ve bakım çalışmasına devam ediyor.

Yağmurun bozduğu yollarda belediye ekiplerinden yoğun mesai, System.String[]
Turgutlu Belediyesi son günlerde etkisini arttıran yağmur yağışı sebebiyle kullanımı zorlanan yollarda temizlik ve bakım çalışmasına devam ediyor. Özellikle kırsal mahallelerin ova yollarında yoğun bir çalışma yürüten ekipler, ayrıca yağmur sebebiyle trafiğe kapanan İzmir- Ankara asfaltının trafiğe açılması içinde yoğun çaba sarf etti.

Turgutlu genelinde son günlerde etkisini arttıran yağışlar özellikle kırsal mahallerde ova yollarının kullanımını güçleştirdi. Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yağmurdan etkilenen yollarda temizlik ve bakım çalışmasına aralıksız devam ediyor. Çalışmaların özellikle kırsal mahallelerde yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Son günlerde ilçemiz genelinde yağışlar hayatı olumsuz etkilemiş durumda. Özellikle kırsal mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımız ova yollarını kullanmakta zorluk çekmekte. Bizlerde Turgutlu Belediyesi olarak son yağmurdan fazlasıyla etkilenen Yukarı Bozkır, Aşağı Bozkır, Irlamaz, Yayla, Avşar, Çampınar gibi mahallelerimizin yollarında temizlik ve bakım çalışmasına devam ediyoruz. Yağmurun etkisinin azalmasıyla birlikte yollar gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile daha da kullanışlı hale gelecek. Ayrıca yine Turgutlu Belediyesi olarak aşırı yağmurlardan dolayı trafiğe kapanan İzmir-Ankara asfaltının açılmasına ekiplerimiz yoğun bir çaba gösterdi. Yağışların etkisi azaldıktan sonra çalışmalarımız artarak devam edecek." dedi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:37 Kaynak: İHA
İzmir, Ankara, Turgutlu Belediyesi, Turgutlu, Güncel
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