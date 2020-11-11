- Yağmurun düşmesiyle zeytinler tezgaha taşındı

Kahvaltı sofralarının eşsiz ürünü zeytin vitrindeki yerini aldı

Yağmur nedeniyle zeytin bir ay gecikmeli olarak tezgahlara geldi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir hafta boyunca belli aralıklarla yağan yağmurun ardından bölgenin geçim kaynakları arasında yer alan zeytin vitrindeki yerini almaya başladı. Yağmur nedeniyle bu yıl zeytin yaklaşık bir ay gecikmeli olarak tüketiciyle buluştu.

Şanlıurfa'da havanın soğumaya başlamasıyla birlikte sofraların vazgeçilmezi olan siyah ve yeşil zeytin tezgahtaki yerini aldı. Satışa sunulan 15 çeşit zeytin, çizilme ve kırılma şekline göre 6 ile 12 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Bölge halkı zeytini genellikle sade tüketmek yerine üzerine pul biber ile nar pekmezi dökerek ve yine zeytinyağı ile karıştırıp ekmek bandırarak tüketiyor. Acıyla birleşene zeytin, Şanlıurfa'da sabah sofralarının vazgeçilmezi oluyor.

Yağmur nedeniyle tezgahlara geç geldi

İşini severek yaptığını ve bu yıl zeytin satışlarında rağbet olduğunu belirten zeytin satıcısı Mehmet Çiftçi, "Kendimi bildim bileli bu işi yapıyorum. İşimden memnunum, severek yapıyorum. Bu iş iki şey için yapılır. Bu işi yapmak için ya mecbursun ya da meraklısın. Biz de meraktan bu işi yapıyoruz. Çok şükür işimizi seviyoruz. Zeytin hasadı 10'uncu ayda başlıyor normalde, bu yıl ise yağmurun geç yağması nedeniyle 11'inci ayda hasat yapılmaya başlandı. Zeytin soğuk ve yağmur görmeyene kadar, kaliteli ve lezzetli olmaz. Bu yıl zeytine rağbette var. Zeytin çeşitleri olarak yeşil zeytin, siyah zeytin, halhallı gibi çeşitlerimiz mevcuttur. Zeytini, 6 ile 12 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Zeytin alan vatandaş Mehmet Ortakaya ise, geçen yıla nazaran bu yıl zeytin fiyatlarında yükselme olmadığını ve memnun olduğunu dile getirdi.