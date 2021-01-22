Yağmurun kayganlaştığı yolda elektrik direğine çarptı - Son Dakika

Yağmurun kayganlaştığı yolda elektrik direğine çarptı
22.01.2021 20:07
Yağmurun kayganlaştığı yolda elektrik direğine çarptı Muğla'nın Marmaris ilçesinde yağmurun kayganlaştırdığı yolda bir araç kontrolden çıktı ve elektik direğine çarptı.
Yağmurun kayganlaştığı yolda elektrik direğine çarptı
MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde yağmurun kayganlaştırdığı yolda bir araç kontrolden çıktı ve elektik direğine çarptı. 24 yaşındaki Emir E.'nin kullandığı 06 Z 8875 plakalı araç çekici yardımı ile kaldırıldı.
Marmaris'in İçmeler Mahallesine giden caddede meydana gelen kazada sürücü ve yanındaki arkadaşı yara almadan arabadan kendi imkanları ile çıktı. Sadece maddi hasara sebep olan kazada çarpmanın etkisi ile düşen elektrik lambalarına ekipler hemen müdahale etti.
Çift şeritli yolda kısa süreli trafik sıkışması oluştu. Marmaris ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri kaza ile ilgili işlem yaptı.
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