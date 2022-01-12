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Yağmurun keyfini böyle çıkardılar... Biri bota binip gezdi, diğeri yüzerek eğlendi - Son Dakika

Yağmurun keyfini böyle çıkardılar... Biri bota binip gezdi, diğeri yüzerek eğlendi

12.01.2022 13:52

Yağmurun keyfini böyle çıkardılar.

Yağmurun keyfini böyle çıkardılar... Biri bota binip gezdi, diğeri yüzerek eğlendi

O anları kayda alan adam: " Şu arsada botla gezmedim deme işte "

ANTALYA - Antalya'da dün gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur, şehrin içerisinde kalan arazilerde su birikintisine yol açtı. O anların keyfini çıkarmak isteyen bir vatandaş bota binerken, bir başka kişi ise yüzmenin keyfini sürdü.

Turizm kenti Antalya'da dün gün boyunca etkili olan sağanak yağmur, akşam saatlerinde etkisini giderek arttırdı. Yağmur dolayısı ile kentin birçok noktasında su birikintisi oluştu. Şehrin ortasında kalan bazı araziler ise sular altında kaldı. Muratpaşa İlçesi Lara bölgesinde bir arazinin sular altında kaldığını ve su seviyesinin yükselmesini fırsat bilen bir vatandaş, botunu su üzerine indirdi. Şehrin ortasında kürek ile bota binmenin sevincini yaşayan vatandaşın o anlarını ise arkadaşı kayda aldı.

"Sahil güvenlik gelecek"

O anları kayda alan kişi ise," Volkan hava çok kötü. Müşterilerimizin teknelerini kontrol et, batmasın. Mahalle arasında batma tehlikesi yaşayan tekneleri çekiyoruz. Olum şu arsada botla gezmedim deme işte. Sahil güvenlik gelecek" diyerek espri yaptı.

Öte yandan aynı bölgede bir başka kişi ise biriken suda yüzmenin keyfini çıkardı. Kayda alan arkadaşı ise kahkaha atarak o anları izledi.

Yağmurun keyfini böyle çıkardılar... Biri bota binip gezdi, diğeri yüzerek eğlendi
Yağmurun keyfini böyle çıkardılar... Biri bota binip gezdi, diğeri yüzerek eğlendi
Yağmurun keyfini böyle çıkardılar... Biri bota binip gezdi, diğeri yüzerek eğlendi

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Sahil Güvenlik, Antalya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yağmurun keyfini böyle çıkardılar... Biri bota binip gezdi, diğeri yüzerek eğlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yağmurun keyfini böyle çıkardılar... Biri bota binip gezdi, diğeri yüzerek eğlendi - Son Dakika
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