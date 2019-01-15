Yağnur'u Ağlatan Gerginlik

Fatih Ürek, kayınvalideler odasında Songül Hanım ve Nilgün Hanım arasındaki tartışmayı gün sonu değerlendirmesine taşıdı. Yağnur, kayınvalidesi Nilgün Hanım'ı korumak için fikirlerini söylemeye başladı.

Songül Hanım'ı fevri ve agresif olmakla suçlayınca iki tarafta gerilmeye başladı. Songül Hanım, Nilgün Hanım'a tartıştıkları konu üzerinden kendisini samimi bulmadığını söyledi. Tartışma daha da hararetlenince Yağnur sinirlerine hakim olamadı ve ağlamaya başladı...