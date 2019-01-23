Son Dakika Haberleri: Yağsız Unsuz Şekersiz Kek - Arda'nın Mutfağı

Yağsız Unsuz Şekersiz Kek - Arda'nın Mutfağı

51 dakika önce

Yağsız Unsuz Şekersiz KekMalzemeler;3 adet yumurta6 adet hurma1 su bardağı badem sütü2 tepeleme yemek kaşığı yer fıstığı ezmesi1 su bardağı toz fındık1 su bardağı toz badem1 paket kabartma tozu¼ adet muskat rendesi.

Yağsız Unsuz Şekersiz Kek

Malzemeler;

3 adet yumurta

6 adet hurma

1 su bardağı badem sütü

2 tepeleme yemek kaşığı yer fıstığı ezmesi

1 su bardağı toz fındık

1 su bardağı toz badem

1 paket kabartma tozu

¼ adet muskat rendesi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:46 Kaynak: Youtube

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