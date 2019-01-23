Yağsız Unsuz Şekersiz Kek - Arda'nın Mutfağı
51 dakika önce
Yağsız Unsuz Şekersiz KekMalzemeler;3 adet yumurta6 adet hurma1 su bardağı badem sütü2 tepeleme yemek kaşığı yer fıstığı ezmesi1 su bardağı toz fındık1 su bardağı toz badem1 paket kabartma tozu¼ adet muskat rendesi.
Yağsız Unsuz Şekersiz Kek
Malzemeler;
3 adet yumurta
6 adet hurma
1 su bardağı badem sütü
2 tepeleme yemek kaşığı yer fıstığı ezmesi
1 su bardağı toz fındık
1 su bardağı toz badem
1 paket kabartma tozu
¼ adet muskat rendesi
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:46 Kaynak: Youtube
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