Yahnici'den soykırım yalanları konusunda harekete geçme çağrısı - Son Dakika

Yahnici'den soykırım yalanları konusunda harekete geçme çağrısı

TBMM 21. Dönem Ankara Milletvekilli ve Başkent Ankara Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASE) Yönetim Kurulu Üyesi tecrübeli siyasetçi Şevket Bülent Yahnici, soykırım yalanları konusunda harekete geçme çağrısında bulundu.

TBMM 21. Dönem Ankara Milletvekilli ve Başkent Ankara Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASE) Yönetim Kurulu Üyesi tecrübeli siyasetçi Şevket Bülent Yahnici, soykırım yalanları konusunda harekete geçme çağrısında bulundu.

Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi


Konuya ilişkin köşe yazısında daha önce "Ermeni soykırım yalanları karşısında karşı propaganda atağı ve acil eylem planı" başlıklı bir çalışma hazırladığını anlatan Yahnici, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bilgilendirici bir yazı gönderdiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlarından Prof. Seyit Sertçelik'in konuya büyük ilgi ve incelik gösterdiğini ifade eden Şevket Bülent Yahnici, Sertçelik'e incelemesi için dosyayı gönderdiğini ve üzerine yaptıkları telefon sohbetinde Sertçelik'in de yapılması gerekenler noktasında olumlu yaklaştığını anlattı. Yahnici köşe yazısında şunları ifade etti:


"21. Dönem Parlamentosu Dışişleri Komisyonunda değerli bir devlet adamı, ülke sevdalısı, tecrübelerinden çok şey öğrendiğim Kamran İnan Bey'le çalışma şansımız olmuştu. Kamran Bey de Türkiye'nin bütün uluslararası platformlarda, parlamentolar ve parlamenterler nezdinde savunulmasında, lobicilik faaliyetlerinde topyekün davranılması gerektiğine inanıyor, sivil toplum ilişkilerinin de dış politikada değerlendirilmesi gerekliliğine inanıyordu. Meslek kuruluşlarının (baro, mimar mühendis odası, ticaret odaları, işçi-işveren kuruluşu, medya kuruluşu, spor kulübü vs.) akla hayale gelebilecek her aktörün ülke dış politikasında lobicilik yapar hale getirilmesi gerektiğine inanıyordu. Ben de aynen rahmetli Kamran Bey gibi düşündüğüm bu konuda bir şeyler yapmak için çok çabaladım. Milletvekilliğim bittikten sonra 21. dönem milletvekili ve Dışişleri Komisyonu üyesi olarak bu konuda yazıp çizmeye devam ettim. Turkish Daily News'da bir makalem yayınlandı. Ayni makalede söylediklerimi bir rapor halinde galiba 2004'dü, 'Ermeni soykırım yalanları karşısında karşı propaganda atağı -Acil Eylem Planı' başlığı altında bir metin olarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye gönderdim. Dün bütün bunların Sayın Erdoğan, Sayın Çiçek ve Sayın Sertçelik arasındaki bir toplantının konusu olduğuna dair haberi büyük keyif ve mutlulukla okudum. Aydınlarımız, üniversitelerimiz, medyamız, bütünüyle sivil toplum kuruluşlarımız karşı propaganda atağı ve acil eylem planı zamanıdır. Konu ciddidir, şakası yoktur. Herkes elini bu işin altına sokmak zorundadır." - ANKARA

Bülent Yahnici, Ankara, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yahnici'den soykırım yalanları konusunda harekete geçme çağrısı - Son Dakika

Son Dakika

20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 18:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 14:45 Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 13:26 Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 11:27 Ege'deki depremin ardından uzman isim canlı yayında uyardı: Evlere girmeyin 10:17 Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Vodafone Arena'da 11'ler belli oldu! Beşiktaş'ta genç futbolcular yine kadroda
20:06
Bursa'dan 5. günde üzücü haber! Selde kaybolan Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı
20:05
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
20:04
Espor'a giriş yapan İngiliz efsanesi Beckham, Guild Esports takımına 4 milyon TL harcadı
19:49
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
19:49
Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Ryan Babel'e Zenit talip oldu
19:32
Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
19:25
Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi
19:18
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti
19:17
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi
18:57
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 20:39:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yahnici'den soykırım yalanları konusunda harekete geçme çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]