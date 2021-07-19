Yahşelli'de tırmanma yarışı heyecanı - Son Dakika
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Yahşelli'de tırmanma yarışı heyecanı

19.07.2021 01:30
Yahşelli'de tırmanma yarışı heyecanı

Doğayla iç içe tabiatın güzelliklerini bünyesinde barındıran İzmir'in Menemen ilçesi, hafta sonu otomobil tutkunlarına ev sahipliği yapacak.

Doğayla iç içe tabiatın güzelliklerini bünyesinde barındıran İzmir'in Menemen ilçesi, hafta sonu otomobil tutkunlarına ev sahipliği yapacak. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'na (TOSFED) bağlı Aydın Otomobil Sporları Kulübü, 6 yarıştan oluşan 2021 Atatürk Kupası'nın ilk ayağını 18 Temmuz Pazar Günü Menemen Belediyesi'nin katkılarıyla Yahşelli Mahallesi'nde düzenleyecek.

Yahşelli kırsalındaki yeni bir parkurda düzenlenecek Yahşelli Tırmanma Yarışı, Menemen Ovası'nı tepeden gören yaklaşık 3, 5 kilometre uzunluğundaki toprak yolda, iki çıkış üzerinden gerçekleştirilecek.

Antrenman turları saat 11. 30 ile 13. 30'da yapılacak yarışmanın başlangıç saati ise saat 14. 00 olarak belirlendi. Bu nefes kesecek yarışmanın startını Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan verecek.

Ralli sporuyla ilgilenen ve 1989'da lisanslı olarak ralliye başlayan Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim'in de katılacağı yarış, saat 17. 00'da düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Menemen'in güzel doğası eşliğinde araba tutkunlarını buluşturacak tırmanma yarışına, tüm Menemenlileri davet etti.

Kaynak: Habermetre
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Otomobil, Menemen, İzmir, Aydın, Son Dakika

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