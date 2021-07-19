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Yahşelli Tırmanma Yarışı nefes kesti - Son Dakika

Yahşelli Tırmanma Yarışı nefes kesti

19.07.2021 15:08
Yahşelli Tırmanma Yarışı nefes kesti, System.String[]

Aydın Otomobil Sporları Kulübü 2021 Atatürk Kupası'nın ilk ayağı, Menemen Yahşelli'de gerçekleştirildi.

Aydın Otomobil Sporları Kulübü 2021 Atatürk Kupası'nın ilk ayağı, Menemen Yahşelli'de gerçekleştirildi. Kategori 1'de üçüncü olan AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim'in kupasını veren Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Menemen'imize değer katacak bu tür organizasyonlarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'na (TOSFED) bağlı Aydın Otomobil Sporları Kulübü, 6 yarıştan oluşan 2021 Atatürk Kupası'nın ilk ayağını dün Menemen'in Yahşelli Mahallesinde düzenledi. Menemen Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyon, 15 sporcunun katılımına sahne oldu. Kategori 1'de üçüncü olan AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim'in kupasını Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan takdim etti. İlk kez bir otomobil sporları etkinliğine ev sahipliği yapan Yahşelli'deki parkur, sporcuların beğenisini kazanırken yöre halkı da tüm gün boyunca yarış otomobillerini heyecanla takip etti. Bu nefes kesen organizasyona, MHP Menemen İlçe Başkanı Ali Rıza Bölük, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Startı başkan vekili verdi

Yahşelli Tırmanma Yarışı heyecanı, sabah sporcuların antrenman turları ile başladı. Menemen Ovası'nı tepeden gören yaklaşık 3,5 kilometre uzunluğundaki toprak yolda, iki çıkış üzerinden gerçekleştirilen yarışmanın startını ise Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan verdi. Düzenlenen ödül töreni ile sona eren yarışma sonucunda Kategori 1'de Kemal Çetinkaya birinciliğe ulaşırken, Mehmet Can Çakar ikinci, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ise üçüncü oldu. Kategori 2'de Levent Şapçılar birinci, Mithat Diker ikinci, Bedri Kol da üçüncü oldu. Kategori 3'te Enez Al birinci olurken, Özlem Dalan ikinci Erdal Oral ise üçüncü oldu. Kategori 4'te ise Belinda Uysal birincilik kupasına kavuşurken, Kayahan Kocaçam ise ikincilikle yetindi. Kadınlar Kategorisi'nde ise Yasemin Erikli birinciliğe ulaşırken, Özlem Dalan ikinci Belinda Uysal da üçüncü oldu.

Aydın Pehlivan: "Kazanan Menemen oldu"

Ödül töreninde konuşan Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Menemen'de ilk defa yapılan, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün adını taşıyan, Yahşelli'mizin güzel doğasında gerçekleştirdiğimiz tırmanma yarışımıza ev sahipliği yapmanın gururunu ve heyecanını yaşadık. Öncelikle derece yapan sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Aslında bugün burada herkes başarılı oldu. Otomobil sporuna gönül verenler de Menemenliler olarak bizler de çok önemli kazanımlar sağladık. Umarım sporcularımız da, yarışmayı izlemeye gelen vatandaşlarımız da keyif almışlardır. Bu yarışmayı sadece bir spor organizasyonu olarak görmüyorum. Bu şehre kazandırdıkları çok önemli. Menemen'imiz; yeşiliyle, kültürüyle, tarihiyle, ekonomik gücüyle, sosyal yaşama kattıklarıyla İzmir'in çekim merkezi olmayı hak eden bir ilçe. Menemen'in bu vizyona ihtiyacı ve potansiyeli var. Menemen'i, İzmir ve Türkiye'nin çekim merkezi haline getirmek gibi bir hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmak için hazırladığımız vizyon projelerimizi hayata geçirirken, bu gibi organizasyonlara da ev sahipliği yaparak Menemen ekonomisine, ilçemizin tanıtımına ve sosyal gelişimine katkı sağlamak istiyoruz. Eğitimden spora, ekonomiden kültür-sanat faaliyetlerine kadar her alanda ilçemize ivme kazandıracak projeler için var gücümüzle çalışıyoruz. Otomobil sporuna gönül veren değerli temsilcilerimiz, sporcularımız ve siz değerli vatandaşlarımız, bu güzel organizasyona katkılarınızla, hayalimizdeki Menemen'i oluşturma hedefimizde bizleri bir adım daha öteye taşıdığınız için sizlere teşekkür ederim. Umarım bu destekleriniz artarak devam eder ve Menemen'imizi otomobil sporlarının merkezi ve ralli tutkunlarının buluşma noktası haline getirebiliriz" dedi.

Erim'den Pehlivan'a teşkkür

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ise, "Pandemi sonrası düzenlenen ilk yarış oldukça güzel geçti. Çok güzel hazırlanmış parkur. Böyle bir organizasyona destek verdiklerinden dolayı değerli başkanıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Umarım bu tür organizasyonlara Menemen'de daha çok katılacağız" diye konuştu. - İZMİR

Yahşelli Tırmanma Yarışı nefes kesti
Yahşelli Tırmanma Yarışı nefes kesti
Yahşelli Tırmanma Yarışı nefes kesti
Yahşelli Tırmanma Yarışı nefes kesti
Yahşelli Tırmanma Yarışı nefes kesti

Mustafa Kemal Atatürk, Otomobil, Menemen, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yahşelli Tırmanma Yarışı nefes kesti - Son Dakika Spor


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