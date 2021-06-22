Üye Girişi
Yahşihan'a modern su depoları - Son Dakika

Yahşihan'a modern su depoları

22.06.2021 11:54
Yahşihan'a modern su depoları, System.String[]

Üretken Belediyecilik anlayışı ile hizmet vermeye devam eden Yahşihan Belediyesi, daha sağlıklı su depolama sistemleri oluşturmak adına 5.000, 2.500, 1.500 ve 800 metreküplük su depoları inşa ederken, ilçenin su deposu ihtiyacını gidermek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

MODERN 4 SU DEPOSU

Üretken Belediyecilik anlayışı ile hizmet vermeye devam eden Yahşihan Belediyesi, daha sağlıklı su depolama sistemleri oluşturmak adına 5.000, 2.500, 1.500 ve 800 metreküplük su depoları inşa ederken, ilçenin su deposu ihtiyacını gidermek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ilçe halkına 4 tane yeni ve modern depo hizmeti sunarken, bir yandan da 100 yıllık altyapı sorununu çözüyor. Altyapı çalışmalarında sona gelinen Yahşihan ilçesinde eski su depoları bakımsız olduğu için yeni 4 depo sayesinde daha temiz su ile hizmet verilecek. Yapılan depolara bağlı değişik çaplarda 162.000 metre polietilen boru döşenen çalışmalarda, eski asbest ve PVC borular bu sayede iptal olacak. Yeni içme suyu şebeke sisteminde kullanılacak su depoları günümüz teknolojisinin en güncel yeniliklerini barındırırken, bütün suyla temas eden yüzeylere fayans yapılacak. Suyla temas eden mekanik ekipmanlar paslanmaz çelikten yapılıp, bugün ve ileride içme suyu kalitesini bozacak herhangi parametre bulundurmayacak.

UZAKTAN KUMANDA İLE MÜDAHALE EDİLEBİLECEK

Geçmişten kalma su depolarında fayans olmayıp, mekanik ekipmanları demirden yapıldığı için kısa sürede paslanıp suyun kalitesini büyük ölçüde düşürmekte olduğundan yeni yapılan depolar sayesinde tamamen uzaktan kumanda ile müdahale edilebilir scada-otomasyon sistemi olacak. Bu sayede herhangi bir arıza durumunda komuta merkezine anlık bilgiler verilebilecek. Ayrıca hangi depoda ne kadar su olduğunu, depolarda gelen suyun ve tüketilen suyun saniyede kaç litre olduğunu göstererek bu bilgiler saatlik günlük haftalık ve aylık olarak arşivlenebilecek. Su ihtiyacını büyük ölçüde Kırıkkale'den satın alınarak sağlayan Yahşihan ilçesinde gelen suyun arıtılmasına rağmen önlem amaçlı ilçenin belli bölgelerinde klor ölçümü yapılarak scada-otomasyon ile v=5000 m3 merkez depoda ihtiyaç olması halinde klor dozlaması düzenli olarak yapılacak. Herhangi bir depoya ihtiyaçtan fazla su gelmesi halinde vanaları kendini otomatik olarak kapatabilecek olan modern depolarda bu gibi işlerin tamamını insan faktörü olmadan gelişmiş yazılım ve enstrümanlarla sistem kendi kendine yapacak.

İLÇEMİZ DAHA SAĞLIKLI SU KULLANACAK

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Göreve başladıktan hemen sonra yapmış olduğumuz incelemelerimize depoların oldukça kötü durumda ve sağlıksız olduğuna şahit olduk. Yapılması planlanan altyapı ihalesi kapsamında depolarımızı da dâhil ederek yenilemeye karar verdik. Yapımı devam eden ve kısa süre içerisinde hizmet vermeye başlayacak modern depolarımız sayesinde ilçemiz daha sağlıklı su kullanacak. Önceliğimiz, halkımıza sağlıklı ve kaliteli içme suyu ulaştırmak. Bu amaçla geliştirdiğimiz yeni projelerimizle de tüm Yahşihan'ımızı gönül rahatlığıyla içebilecekleri suya kavuşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yahşihan'a modern su depoları

Osman Türkyılmaz, Münir Karaloğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yahşihan'a modern su depoları - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Solunum yolu şikayetiyle hastaneye kaldırılan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay entübe edildi 13:31 Solunum yolu şikayetiyle hastaneye kaldırılan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay entübe edildi Fazla gelen elektrik faturasını tüketici hakem heyeti tarafından iptal edildi 13:22 Fazla gelen elektrik faturasını tüketici hakem heyeti tarafından iptal edildi Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim 12:39 Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim
Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine 12:11 Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine "Cristiano" ismini verdiler Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında 11:47 Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında "Beni kurtarın" diye bağırmış! CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum 11:34 CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum
İlk iş deneyiminde taciz edilen genç kız: Bahanelerle omuzlarımı okşuyordu 11:20 İlk iş deneyiminde taciz edilen genç kız: Bahanelerle omuzlarımı okşuyordu Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, 10:46 Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, "Eşyalarımı almayın" notu kaldı

Son Dakika Haberleri
13:34 Solunum yolu şikayetiyle hastaneye kaldırıldı! Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay entübe edildi
13:33 Görevden yeni dönmüştü! Beylik tabancasıyla evinde intihar etti
13:18 Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş
13:16 "Bu kadar rahatlama riskli" diyen Bilim Kurulu üyesinden Delta varyantı uyarısı: Temmuz ve Ağustos aylarına dikkat
12:39 Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim
12:28 Beşiktaşlı taraftarlar hocayı ikna etmek için Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı
12:10 Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine "Cristiano" ismini verdiler
12:00 MİT, kırmızı bültenle aranan teröristi etkisiz hale getirdi
11:46 Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu
11:29 Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu
Görevden yeni dönmüştü! Beylik tabancasıyla evinde intihar etti Görevden yeni dönmüştü! Beylik tabancasıyla evinde intihar etti         
13:33
Komşusunu pompalı tüfekle vurdu! Balkona çıkıp şortunu indirerek cinsel organını göstermiş Komşusunu pompalı tüfekle vurdu! Balkona çıkıp şortunu indirerek cinsel organını göstermiş         
13:24
Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş         
13:18
Beşiktaşlı taraftarlar hocayı ikna etmek için Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı Beşiktaşlı taraftarlar hocayı ikna etmek için Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı         
12:29
Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi         
11:47
Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu         
11:46
Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu         
11:29
Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı         
10:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı         
10:19
1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor! 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor!         
10:07
Milyarlarca dolar buhar oldu! Elon Musk'ın popülerleştirdiği Dogecoin'de sert düştü Milyarlarca dolar buhar oldu! Elon Musk'ın popülerleştirdiği Dogecoin'de sert düştü         
10:02
Çin'de gündem olan olay! Bir şirket 28 saatte 10 katlı koca binayı böyle inşa etti Çin'de gündem olan olay! Bir şirket 28 saatte 10 katlı koca binayı böyle inşa etti         
09:54
Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi         
09:39
AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi         
09:14
Cicişler arasında ipler koptu! Saç saça baş başa kavga ettiler Cicişler arasında ipler koptu! Saç saça baş başa kavga ettiler         
08:55
İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma         
08:25
Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi         
16:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2021 13:37:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yahşihan'a modern su depoları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement