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Yahşihan'a modern su depoları - Son Dakika

Yahşihan'a modern su depoları

22.06.2021 17:10
Yahşihan'a modern su depoları, System.String[]

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde daha sağlıklı su depolama sistemi oluşturmak adına yeni su deposu inşa edildi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde daha sağlıklı su depolama sistemi oluşturmak adına yeni su deposu inşa edildi.

Üretken Belediyecilik anlayışı ile hizmet vermeye devam eden Yahşihan Belediyesi, 5 bin, 2 bin 500, bin 500 ve 800 metreküplük su depoları inşa ederken ilçenin su deposu ihtiyacını gidermek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ilçe halkına 4 tane yeni ve modern depo hizmeti sunarken, bir yandan da 100 yıllık altyapı sorununu çözüyor.

Altyapı çalışmalarında sona gelinen Yahşihan ilçesinde bakımsız olan eski su depoları yerine yapılan yeni 4 depo ile sular daha temiz olacak. Yapılan depolara bağlı değişik çaplarda 162 bin metre polietilen boru döşenen çalışmalarda, eski asbest ve PVC borular bu sayede iptal olacak. Yeni içme suyu şebeke sisteminde kullanılacak su depoları teknolojinin en güncel yeniliklerini barındırırken bütün suyla temas eden yüzeylere fayans yapılacak. Suyla temas eden mekanik ekipmanlar paslanmaz çelikten yapılırken ileride içme suyu kalitesini bozacak herhangi parametre bulundurmayacak.

Uzaktan kumanda ile müdahale edilebilecek

Yeni yapılan depolar sayesinde tamamen uzaktan kumanda ile müdahale edilebilir scada-otomasyon sistemi olacak. Bu sayede herhangi bir arıza durumunda komuta merkezine anlık bilgiler verilebilecek. Ayrıca hangi depoda ne kadar su olduğunu, depolarda gelen suyun ve tüketilen suyun saniyede kaç litre olduğunu göstererek bu bilgiler saatlik günlük haftalık ve aylık olarak arşivlenebilecek. Su ihtiyacını büyük ölçüde Kırıkkale'den satın alarak sağlayan Yahşihan ilçesinde gelen suyun arıtılmasına rağmen önlem amaçlı ilçenin belli bölgelerinde klor ölçümü yapılarak scada-otomasyon ile v=5 bin metreküp merkez depoda ihtiyaç olması halinde klor dozlaması düzenli olarak yapılacak. Herhangi bir depoya ihtiyaçtan fazla su gelmesi halinde vanaların kendini otomatik olarak kapatabileceği modern depolarda bu gibi işlerin tamamını insan faktörü olmadan gelişmiş yazılım ve enstrümanlarla sistem kendi kendine yapacak.

"İlçemiz daha sağlıklı su kullanacak"

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Göreve başladıktan hemen sonra yapmış olduğumuz incelemelerimizde depoların oldukça kötü durumda ve sağlıksız olduğuna şahit olduk. Yapılması planlanan altyapı ihalesi kapsamında depolarımızı da dahil ederek yenilemeye karar verdik. Yapımı devam eden ve kısa süre içerisinde hizmet vermeye başlayacak modern depolarımız sayesinde ilçemiz daha sağlıklı su kullanacak. Önceliğimiz, halkımıza sağlıklı ve kaliteli içme suyu ulaştırmak. Bu amaçla geliştirdiğimiz yeni projelerimizle de tüm Yahşihan'ımızı gönül rahatlığıyla içebilecekleri suya kavuşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Yahşihan'a modern su depoları
Yahşihan'a modern su depoları

Osman Türkyılmaz, Münir Karaloğlu, Kırıkkale, Hisarcık, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yahşihan'a modern su depoları - Son Dakika


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