Yahşihan Belediyesinden 100 öğrenciye kırtasiye desteği - Son Dakika
Üye Girişi

Yahşihan Belediyesinden 100 öğrenciye kırtasiye desteği

07.09.2022 15:51
Yahşihan Belediyesinden 100 öğrenciye kırtasiye desteği

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik başlattığı yardım kampanyasına destekte bulundu.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik başlattığı yardım kampanyasına destekte bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kampanyaya duyarsız kalmayan Türkyılmaz, ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi 100 öğrenciye kırtasiye desteği sağlayacak.

Türkyılmaz, her fırsatta ilçede ikamet eden öğrencilere destek verdiklerini belirterek, Öztürk'ün "Haydi Kırıkkale'm el ele verelim, öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayalım" sloganıyla yardım kampanyası başlattığını anımsattı.

Yahşihan Belediyesi olarak Milletvekili Öztürk'ün çağrısına destek vermek istediklerini aktaran Türkyılmaz, "İlçemizde ikamet edip, sosyal güvencesi olmayan 100 öğrenciye kırtasiye malzemesi desteği vereceğiz. Ailelerimiz, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüze başvurabilirler. Bu duyarlı davranışından dolayı milletvekilimizi tebrik ediyorum ve durumu olan tüm hemşehrilerimi de bu kampanyaya destek vermeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Milletvekili Esgin'den domates ve salça ihracatına kısıtlama iddialarına cevap Milletvekili Esgin'den domates ve salça ihracatına kısıtlama iddialarına cevap
Kaynak: AA

Osman Türkyılmaz, Halil Öztürk, Milletvekili, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yahşihan Belediyesinden 100 öğrenciye kırtasiye desteği - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:15 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası Faik Öztrak da açıklama yaptı: Buna 6'lı masa karar verecektir
15:03 Sassoulo zam yaptı, Aslan paraya takıldı! Galatasaray Kaan Ayhan transferinden vazgeçti
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'ya çıkıştı: Rusya hafife alınacak bir ülke değil, yanlış yapıyorlar
14:32 ÖSYM, DGS tercih sonuçlarını açıkladı! İşte Dikey Geçiş Sınavı'nın kayıt tarihleri
14:26 Canlı yayında Ocak 2023 asgari ücret zammını hesaplayan SGK uzmanı yeni ücreti açıkladı
14:18 Beşiktaş'ın İngiltere'den gelen kiralık yıldızı Nathon Redmond'ın maaşı belli oldu
14:13 Korkunç olay: Zayıflama ilaçları kullanan 15 yaşındaki çocuk, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
13:22 MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan seçim açıklaması: 1 ay öne alma ihtimali söz konusu olabilir
12:48 Türkiye'yi kana bulamak için Yunanistan'dan gönderilen PKK'lı terörist Hüsamettin Tanrıkulu HDP üyesi çıktı
12:45 Bomba etkisi yaratacak iddia: Akşener 6'lı masaya "Yavaş'ı aday yapmazlarsa ben yapacağım" resti çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 15:54:16. #1.12#
SON DAKİKA: Yahşihan Belediyesinden 100 öğrenciye kırtasiye desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement