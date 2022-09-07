Yahşihan Belediyesinden 100 öğrenciye kırtasiye desteği

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik başlattığı yardım kampanyasına destekte bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kampanyaya duyarsız kalmayan Türkyılmaz, ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi 100 öğrenciye kırtasiye desteği sağlayacak.

Türkyılmaz, her fırsatta ilçede ikamet eden öğrencilere destek verdiklerini belirterek, Öztürk'ün "Haydi Kırıkkale'm el ele verelim, öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayalım" sloganıyla yardım kampanyası başlattığını anımsattı.

Yahşihan Belediyesi olarak Milletvekili Öztürk'ün çağrısına destek vermek istediklerini aktaran Türkyılmaz, "İlçemizde ikamet edip, sosyal güvencesi olmayan 100 öğrenciye kırtasiye malzemesi desteği vereceğiz. Ailelerimiz, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüze başvurabilirler. Bu duyarlı davranışından dolayı milletvekilimizi tebrik ediyorum ve durumu olan tüm hemşehrilerimi de bu kampanyaya destek vermeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.