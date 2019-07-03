Son Dakika Haberleri: Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz'dan AA'ya ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz'dan AA'ya ziyaret

1 saat önce

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Kırıkkale Bürosu'nu ziyaret etti.

Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz'dan AA'ya ziyaret, System.String[]
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Kırıkkale Bürosu'nu ziyaret etti.
Başkan Türkyılmaz, ziyarette yaptığı konuşmada, AA'nın basın sektöründe önemli bir yeri olduğunu söyledi.

İlçede yapılacak projeler hakkında da bilgi veren Türkyılmaz, "Seçimlerde verdiğimiz bütün vaatlerimizi gerçekleştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Yahşihan'da kısa zamanda güzel projeler yaptık. İnşallah devamı da gelecek." diye konuştu.

Türkyılmaz, muhabir Zekeriya Karadavut'tan da kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:35 Kaynak: AA
Osman Türkyılmaz, Anadolu Ajansı, Kırıkkale, Yahşihan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sağlanamıyor Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı Rus uyruklu kadınlar, 9 çocukla sınırda yakalandı Bakan Albayrak enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Yıllık hedefimizin altına geriledik Nihal Olçok'tan A Habere tepki: Korkma "darbe" de sayın sunucu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 18:03:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz'dan AA'ya ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]