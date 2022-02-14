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Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz'dan yaşlı çiftlere ziyaret - Son Dakika

Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz'dan yaşlı çiftlere ziyaret

14.02.2022 15:13
Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz'dan yaşlı çiftlere ziyaret

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla ilçesindeki yaşlı çiftleri evlerinde ziyaret etti.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla ilçesindeki yaşlı çiftleri evlerinde ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkyılmaz, yaşlı çiftleri evlerinde ziyaret ederek günlerini kutladı.

Türkyılmaz, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgiyi en çok hak eden yaşlıları unutmadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çiçeğimizi ve çikolatamızı alıp bizim için çok önemli olan değerlerimizi evlerinde ziyaret ettik. Tabii imkanlar dahilinde büyüklerimize ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz ama bugünün ayrı bir özelliği var. Onların hayır duasını almak için yanlarındayız. Allah hiçbir zaman büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Büyüklerimiz bizim için her zaman dua kapımızdır. Rabbim büyüklerimize sağlık, sıhhat ve afiyet versin."

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Osman Türkyılmaz, Sevgililer Günü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz'dan yaşlı çiftlere ziyaret - Son Dakika


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