Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz, fırında pide yaparak vatandaşlara dağıttı - Son Dakika
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Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz, fırında pide yaparak vatandaşlara dağıttı

17.04.2022 13:08
Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz, fırında pide yaparak vatandaşlara dağıttı

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ramazan ayı dolayısıyla mahalle fırınında pide yaparak vatandaşlara dağıttı.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ramazan ayı dolayısıyla mahalle fırınında pide yaparak vatandaşlara dağıttı.

Türkyılmaz, köy hayatını özlemiş vatandaşların yemek ve ekmeklerini pişirebilmeleri için 2 yıl önce Bayraktepe Mahallesi Şefik Güneşer Parkı'nda yapılan fırında pide yaptı.

Yapılan pideler daha sonra hem parktaki çocuklara ikram edildi hem de belediye görevlilerince mahalledeki evlere tek tek dağıtıldı.

Başkan Türkyılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede şu anda ikinci mahalle fırınını yaptıklarını belirterek, hedeflerinin 7 mahalleye de fırın yapmak olduğunu söyledi.

Bugün de Bayraktepe Mahallesi'ndeki fırında ramazan pidesi yaptıklarını aktaran Türkyılmaz, "Mahallemizde bulunan yaklaşık 550 aileye arkadaşlarımız pideleri dağıtmak üzere. Pide kadim kültürümüzdür. Ramazan paylaşmaktır, bölüşmektir. Biz de bugün çocuklarla yaptığımız pideleri bölüştük. Ramazanın şevkini, ahengini, maneviyatını vermek için burada toplandık. Hava da ramazan da güzel. İnşallah vatandaşlarımıza da güzel bir hizmet etmiş oluruz." diye konuştu.

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Osman Türkyılmaz, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz, fırında pide yaparak vatandaşlara dağıttı - Son Dakika


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