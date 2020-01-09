Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika

Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz, gazetecilerle bir araya geldi

6 saat önce

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz, gazetecilerle bir araya geldi, System.String[]

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Türkyılmaz, bir restoranda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, kamuoyu bilincini artıran ve güçlendiren en önemli unsurlardan birinin de medya olduğunu söyledi.

Toplumların gelişmesi ve güçlenmesi için medyanın önemli rol oynadığını dile getiren Türkyılmaz, "Gazeteci arkadaşlar önemli bir mesleği yürütmektedirler. Bizlerin hatalarını, doğrularını yazacaklar ki bizler o hataya bir daha düşmeyelim ve hatamızı düzeltelim. Fedakarlıkla görevlerini sürdüren bütün gazeteci arkadaşlarıma görevlerinde başarılar diliyorum." diye konuştu.

Programa katılan MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu da gazetecilik mesleğinin çağın en zor mesleklerinden birisi olduğunu belirterek, insanları hızlı ve sağlıklı bilgilerle buluşturmak için zor koşulların üstesinden gelen gazetecilerin, mesleklerini büyük bir özveriyle yerine getirdiklerini kaydetti.

Gazeteciler Günü, Osman Türkyılmaz, Yahşihan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 9 Ocak 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Sıfır bir filmi için gala düzenlendi Dijital takografa geçişte 6 aylık süre uzatımı Resmi Gazete'de yayımlandı Kazıda buldukları top mermisini sattılar, parasıyla kebap yediler

Son Dakika Haberleri
19:58 Sudan Başbakanı Hamduk, Güney Kurdufan'da ayrılıkçı lider Abdulaziz Hulu'yla bir araya geldi - Son Dakika
19:56 FLAŞ - Son Dakika
19:56 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi... - Son Dakika
19:56 Johnson ile Zelenskiy telefonda Tahran'da düşen uçağı görüştü - Son Dakika
19:56 Erdoğan-Merkel görüşmesinde, ABD-İran gerginliği ile Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve... - Son Dakika
18:42 Kazıda buldukları top mermisini sattılar, parasıyla kebap yediler - Son Dakika
18:27 Yolda yürüyen kadın, arkasından gelen şahsın yaptığı hareketle hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 19:59:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]