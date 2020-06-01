Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, göreve geldiği günden itibaren yaptığı çalışmaları basın mensuplarıyla paylaştı.

Türkyılmaz, bir restoranda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, adaylık döneminde verdiği sözleri bir bir yerine getirmek için ekibiyle mücadele verdiklerini söyledi.

İller Bankası'ndan yüzde 50 hibe desteği ile ilçeye altyapı için 73 milyon lira harcayacaklarını ifade eden Türkyılmaz, yapılan tüm işlerde net olduğunu dile getirdi.

Türkyılmaz, daha sonra Başkan Yardımcıları Ahmet Cemil Şerbetçioğlu ve Hakan Şansal gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu ve Yahşihan İlçe Başkanı Yılmaz Aydın'ın da katıldığı programda, Türk Telekom, TEDAŞ ve KIRGAZ yetkililerine de projelerle ilgili bilgi verildi.