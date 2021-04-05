Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz, inşaat sektörü temsilcileriyle buluştu - Son Dakika

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ilçede faaliyet gösteren yapı denetim firmaları, mimarlar ve müteahhitlerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, inşaat sektörü temsilcileriyle buluşan Türkyılmaz, talep ve sorunlarını dinleyerek, sorunların çözümü için fikir alışverişinde bulundu.

Türkyılmaz, Yahşihan'ın geliştiğini, ilçede yüksek katlı binaların bulunduğunu belirtti.

Mevzuat çerçevesinde birbirlerine destek olmaları gerektiğini vurgulayan Türkyılmaz, "Şehrin gelişimi ve vizyonu açısından müteahhitlerimiz ve inşaat sektörü önemli bir mihenk taşı. Toplantı yapmamızın amacı, varsa sıkıntıları dinleyip, istişare yapmak. İlçemizde inşaat yatırımı yapan arkadaşlarımızın sorunlarını dinledik ve notlar aldık. Bu sorunların çözümü ve ilçemizde yatırım yapan arkadaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışacağız. Ancak kurumumuzun haklarını da gözeteceğiz ve ona göre bir çözüm yolu bulacağız." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Şansal ile İmar ve Şehircilik Müdürü Şahin Arslan da katıldı.