Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz, kızının nikahını kıydı - Son Dakika
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Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz, kızının nikahını kıydı

6 saat önce

Kırıkkale'de Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın kızının nikahını kıydığı törende renkli görüntüler ortaya çıktı.

Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz, kızının nikahını kıydı, System.String[]

Kırıkkale'de Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın kızının nikahını kıydığı törende renkli görüntüler ortaya çıktı.

Yahşihan Belediyesi Salonu'ndaki nikah töreninde, Başkan Türkyılmaz, kızı Ecem Sena ile İsmail Türkcan çiftinin nikahını kıydı.

Türkyılmaz'ın, nikah sırasında sesi iyi duyulmadığı gerekçesiyle kızına 3 kez "evet" dedirtmesi, renkli görüntülere sahne oldu.

Çiftin nikah şahitliklerini ise MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu ve Gökay Gül yaptı. Baloğlu, nikahın ardından evlilik cüzdanını Ecem Sena Türkcan'a verdi.

Türkyılmaz ise Türkcan çiftine bir fidanın iki dalı olmaları dileğinde bulunarak fidan hediye etti.

Başkan Türkyılmaz, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün hem mutlu hem de biraz hüzünlü olduğunu söyledi.

Türkyılmaz, "Yahşihan Belediye Başkanı olarak hem oğlumun hem de kızımın nikahını kıymak nasip oldu. İnşallah hayırlı olur, bir cihanda mutlu olurlar." diye konuştu.

Ecem Sena Türkcan da "Değişik bir duyguydu. Hem hüzünlü hem mutlu. Babamın yaşadığı duyguları ben de yaşıyorum." dedi.

Damat İsmail Türkcan ise kendisi için en mutlu günün bugün olduğunu belirterek, anlatılmaz bir duygu içerisinde olduklarını kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:06 Kaynak: AA
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