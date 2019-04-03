Son Dakika Haberleri: Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz Mazbatasını Aldı

Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz Mazbatasını Aldı

1 saat önce

Yahşihan Belediye Başkanlığına seçilen Osman Türkyılmaz, mazbatasını aldı.

Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz Mazbatasını Aldı, System.String[]
Yahşihan Belediye Başkanlığına seçilen Osman Türkyılmaz, mazbatasını aldı.

Beraberinde bir grup partili ile İl Seçim Kuruluna gelen Türkyılmaz, Hakim Serdar Yücel'den mazbatasını aldı.

Ardından Yahşihan Belediyesine geçen Türkyılmaz, burada kendini bekleyen vatandaşa çiçek dağıttı.

Daha sonra tebrikleri kabul eden Türkyılmaz, Yenişehir Mahallesi YURTKUR Caddesi'nde kaldırım üzerine bulunan tüm yapıların 2 gün içerisinde boşaltması talimatını verdi.

Vatandaşların mağdur edilmemek için tüm masraflarının karşılanacağını ifade eden Türkyılmaz, hep birlikte Yahşihan için çalışacaklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:36 Kaynak: AA

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