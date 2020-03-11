Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz, sokakta temizlik yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz, sokakta temizlik yaptı - Son Dakika

Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz, sokakta temizlik yaptı

6 saat önce

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yeni aldıkları temizlik araçlarıyla temizlik yaptı.

Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz, sokakta temizlik yaptı, System.String[]

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yeni aldıkları temizlik araçlarıyla temizlik yaptı.

Türkyılmaz, Yenişehir Mahallesi'nde üzerine giydiği temizlik elbisesi ile yeni aldıkları elektrikli süpürge aracıyla cadde ve sokaklarda bir süre temizlik yaptı.

Seçim vaatlerinde dile getirdikleri "Daha Temiz ve Yaşanabilir Yahşihan" sözü için biri küçük olmak üzere 4 elektrikli süpürge aracını belediye bünyesine dahil ettiklerini belirten Türkyılmaz, süpürgelerin 8 saat çalışma süresi ve 220 litre çöp toplama kapasitesi olduğunu söyledi.

Türkyılmaz, "Daha temiz ve yaşanabilir bir Yahşihan için çalışmalarımız devam ediyor. Sevgili gençlerden ricamız lütfen sigara izmaritleri dahil attığınız çöplere dikkat etsinler ve kendilerinden sonra birinin orayı temizlemeye geleceğini bilsinler. Bu temizleyecek kişi bir belediye başkanı veya bir mesai arkadaşım olabilir. Lütfen daha dikkatli davranırlarsa memnun oluruz. 21 Mart'ta tüm Yahşihan'ı temizlik seferberliğine davet ediyorum. O gün, Yahşihan'ı komple temizleyeceğiz." diye konuştu.

Osman Türkyılmaz, Yenişehir, Yahşihan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Irak'ın ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti! Peki pandemi-pandemik hastalıklar nedir?

Son Dakika Haberleri
21:12 Kargo gönderileri arasında 327 kaçak cep telefonu ele geçirildi
21:12 Yemen hükümeti BM himayesindeki komiteden üyelerini geri çekti
21:11 3 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu
21:11 METROBÜSLERDE MASKELİ 'KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ
21:11 TOKAT Evinde yakaladığı hırsızlık şüphelisini bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 21:14:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz, sokakta temizlik yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]