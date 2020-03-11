Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz, sokakta temizlik yaptı - Son Dakika
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Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz, sokakta temizlik yaptı

6 saat önce

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yeni aldıkları temizlik araçlarıyla temizlik yaptı.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yeni aldıkları temizlik araçlarıyla temizlik yaptı.

Türkyılmaz, Yenişehir Mahallesi'nde üzerine giydiği temizlik elbisesi ile yeni aldıkları elektrikli süpürge aracıyla cadde ve sokaklarda bir süre temizlik yaptı.

Seçim vaatlerinde dile getirdikleri "Daha Temiz ve Yaşanabilir Yahşihan" sözü için biri küçük olmak üzere 4 elektrikli süpürge aracını belediye bünyesine dahil ettiklerini belirten Türkyılmaz, süpürgelerin 8 saat çalışma süresi ve 220 litre çöp toplama kapasitesi olduğunu söyledi.

Türkyılmaz, "Daha temiz ve yaşanabilir bir Yahşihan için çalışmalarımız devam ediyor. Sevgili gençlerden ricamız lütfen sigara izmaritleri dahil attığınız çöplere dikkat etsinler ve kendilerinden sonra birinin orayı temizlemeye geleceğini bilsinler. Bu temizleyecek kişi bir belediye başkanı veya bir mesai arkadaşım olabilir. Lütfen daha dikkatli davranırlarsa memnun oluruz. 21 Mart'ta tüm Yahşihan'ı temizlik seferberliğine davet ediyorum. O gün, Yahşihan'ı komple temizleyeceğiz." diye konuştu.

Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz, sokakta temizlik yaptı

Osman Türkyılmaz, Yenişehir, Yahşihan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:52 Kaynak: AA
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