Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz, vatandaşlara fidan hediye etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz, vatandaşlara fidan hediye etti - Son Dakika

Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz, vatandaşlara fidan hediye etti

6 saat önce

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, 21-26 Mart Orman Haftası dolayısıyla vatandaşlara fidan hediye etti.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, 21-26 Mart Orman Haftası dolayısıyla vatandaşlara fidan hediye etti.

Belediye ekipleri, hafta dolayısıyla binlerce çam fidanını Yahşihanlı vatandaşların kapısına bıraktı.

Yayımladığı video ile vatandaşlara çağrıda bulunan Başkan Türkyılmaz, "Dünya Orman Haftasını sevgi, saygı ve esenlikle kutluyorum. Kapınıza bir adet çam fidanı bıraktım. Lütfen bu çam ağaçlarını evinizde bulunan bir saksıya dikin. Yahşihan Belediye Başkanı olarak sizlere söz veriyorum, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından kurtulduktan sonra bir piknik edasıyla çamları dikeceğiz. Hepinizi saygıyla selamlarken, 'Yahşihan evinde kal, mutlu kal' diyorum." ifadelerini kullandı.

Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz, vatandaşlara fidan hediye etti

Osman Türkyılmaz, Yahşihan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:29 Kaynak: AA

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