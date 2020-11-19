Yahşihan Belediye Başkanının korona virüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

Yahşihan Belediye Başkanının korona virüs testi pozitif çıktı
19.11.2020 16:31
Kırıkkale'nin Yahşihan İlçe Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Kırıkkale'nin Yahşihan İlçe Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Başkan Türkyılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Dün yaptırdığım korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Bu nedenle belirli bir süreyi evde izole bir şekilde geçireceğim. An itibari ile evde tedavim devam ediyor. Sağlık durumum gayet iyi. Dualarınızı bekliyorum. Sadece kendiniz için değil sevdikleriniz içinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim" ifadelerini kullandı.
Yahşihan Belediyesinde bazı çalışanlarda pozitif ve temaslı vakalara rastlandığı açıklanmıştı. - KIRIKKALE
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