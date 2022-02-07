Üye Girişi
Yahşihan Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Yahşihan Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı

07.02.2022 11:33
Yahşihan Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı

Yahşihan Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz başkanlığında yapıldı.

Yahşihan Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz başkanlığında yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yahşihan Belediyesinde gerçekleştirilen toplantıda, bazı sokakların isimleri değiştirildi.

Bu kapsamda, Yenişehir Mahallesi 286. Sokak'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin verildiği toplantıda, Yenişehir Mahallesi 252. Sokak'a da gazeteci İbrahim Akpınar'ın isminin verilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan, belediye yemekhanesinden 10 liradan verilen yemek hizmeti 15 liraya, dolmuş fiyatlarında tam bilet 3,5 liradan 5 liraya, öğrenci bileti ise 3 liradan 3,5 liraya yükseltildi.

Aynı zamanda ticari taksi yönetmeliğinde belirtilen araçlardan istenilen 10 yaş kuralının da 15 yaşa çıkarılması oy birliği ile kabul edildi.

YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, Osman Türkyılmaz, cumhurbaşkanı, Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yahşihan Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:32 Birlikte yaşadığı kadın yeniden kocasına döndü! Çıkan tartışmada pompalıyla dehşet saçtı
11:24 Son Dakika: Vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 il
11:22 Kalp Yarası'nda bu akşam neler olacak? Ayşe trafik kazası geçiriyor
11:19 Şehir hayatından sıkılan Elazığlı, devletten aldığı destek ile 160 bin tavukluk çiftlik kurdu
11:19 Eski eş terörü! Öldürülmeye çalışılan kadın, silah tutukluk yapınca kurtulmuş
11:13 Son Dakika: Galatasaray, Diagne'nin sözleşmesini feshetti
11:09 Kadın arabasının bagajında çıplak bir adam buldu: 3 gündür oradaymış!
11:09 Uzmanlar "sakın yapmayın" dedi! Sosyal medyadaki alüminyum folyolu diş beyazlatma akımına "ölüme götürür" uyarısı!
11:07 İhbar ABD'den geldi! Türk rugby'cinin telefonunda çocuklara ait cinsel içerikli görüntüler bulundu! Mahkeme: Tedavi ol!
11:07 7 Ocak döviz kurları: Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 13,56'dan işlem görüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 11:39:05. #1.12#
SON DAKİKA: Yahşihan Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement