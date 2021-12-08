Yahşihan Belediyesi araç filosuna 2 araç daha kattı - Son Dakika

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz göreve geldikten sonra araç filosuna kazandırdığı 28. ve 29. aracın tanıtımını gerçekleştirdi.

GÖREVE GELDİKTEN SONRAKİ ALINAN 29. ARAÇ

Altyapı ve üst yapıdan, sosyal-kültürel hizmetlere belediyeciliğin tüm alanlarında geniş bir yelpazede çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdüren Yahşihan Belediyesi araç filosunu genişletmeye devam ediyor. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz göreve geldikten sonra araç filosuna kazandırdığı 28. ve 29. aracın tanıtımını gerçekleştirdi. Yahşihan Belediyesi araç filosuna Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü temizlik ve çöp işlerinde kullanılmak çöp arabası ve Park ve Bahçeler Biriminde kullanılmak üzere kamyonet kattı. Yahşihan Belediyesinin toplam araç sayısı 49 olurken, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın görevi devraldıktan sonra aldığı araç sayısı ise 29 oldu. Alınan araçların toplam maliyeti ortalama 7 Milyon TL. Yeni araç ve donanım sayesinde hizmet kalitesini artırmak, sorunlara hızlı ve etkili müdahale edebilmek hedefleniyor.

ARAÇLARIMIZ HAYIRLI OLSUN

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz yapmış olduğu açıklamasında, "Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü temizlik ve çöp işlerinde kullanılmak üzere 2014 model 45 bin kilometrede ve 560 bin TL değerinde sıkıştırmalı çöp arabası aldık. Ayrıca belediyemiz Park ve Bahçeler Biriminde kullanılmak üzere 2015 model, çift kabin damperli, 7 koltuk sayılı, 4500 kg yük kapasitesine sahip ve 180 bin TL değerinde Ford Transit 350 ED aldık. Araçlarımız görevi devraldıktan sonra belediyemize kazandırdığımız 28. ve 29. aracımızdır. Yahşihan ilçemize daha da iyi hizmet sunmak için her alanda çalışmaların devam edecek. İmkân buldukça araç ve ekipmanlarımız her geçen gün daha da büyüyecek. Alınan yeni araçlarımız ilçemize hayırlı uğurlu olsun." İfadelerini kullandı.