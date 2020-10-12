Yahşihan Belediyesi araç filosunu genişletiyor - Son Dakika

Yahşihan Belediyesi araç filosunu genişletiyor

12.10.2020 16:50
Yahşihan Belediyesi araç filosunu genişletiyor, System.String[]

Kırıkkale'nin Yahşihan İlçe Belediyesi, 500 bin liralık 2 adet kamyonu araç filosuna kattı.

Kırıkkale'nin Yahşihan İlçe Belediyesi, 500 bin liralık 2 adet kamyonu araç filosuna kattı.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Daha önceden araç tanıtımlarımızı yaparken ilçemize iki adet kamyon alacağımızın sözünü vermiştik. Kamyonlarımız 2010, Axor serisinde, 3029 model, Mercedes marka, 10 teker, 24 metreküp kapasiteli ve damperlidir. İlçemizde bulunan hafriyat, inşaat atıklarını ve aynı zamanda çöplerimizi toplamak için kullanacağız. Kamyonumuzun tanesi 250 bin TL'ye mal olmuştur. Toplamda 500 bin liralık bir yatırımı belediyemize kazandırmış olduk. Tüm hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum" dedi. - KIRIKKALE

Yahşihan Belediyesi araç filosunu genişletiyor
Yahşihan Belediyesi araç filosunu genişletiyor

Osman Türkyılmaz, Kırıkkale, Yahşihan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yahşihan Belediyesi araç filosunu genişletiyor - Son Dakika

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