Yahşihan Belediyesi araç filosunu genişletiyor - Son Dakika

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi araç filosunu 2 yeni traktörle güçlendirdi.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, traktörlerin tanıtımında yaptığı açıklamada, ilçeye daha iyi hizmet verebilmek için belediyenin araç filosunu genişletmeye devam ettiklerini belirtti.

Yaklaşık 400 bin lira değerinde, hibe olarak aldıkları 2021 model 2 traktörün ilçeye hayırlı olması dileğinde bulunan Türkyılmaz, Yahşihan için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.