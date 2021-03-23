Yahşihan Belediyesi ekipleri yaşlıların evini temizledi - Son Dakika

Yahşihan Belediyesi ekipleri yaşlıların evini temizledi

23.03.2021 10:21
Yahşihan Belediyesi ekipleri yaşlıların evini temizledi, System.String[]

Yahşihan Belediyesi ekiplerince Yaşlılar Haftası dolayısıyla ilçedeki yaşlı vatandaşların evleri temizlendi.

Yahşihan Belediyesi ekiplerince Yaşlılar Haftası dolayısıyla ilçedeki yaşlı vatandaşların evleri temizlendi.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yaptığı açıklamada, yaşlı ve engelli vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirterek, Yaşlılar Haftası nedeniyle vatandaşların yanında olup vefalarını göstermek istediklerini dile getirdi.

Yaşlı vatandaşların kendileri için bir gün değil, her gün özel olduğunu aktaran Türkyılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Elimizden geldiğince vatandaşlarımıza dokunan projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Evlerini temizlemekte zorlanan yaşlılarımıza destek oluyoruz. Onlara değer veriyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren kurmuş olduğumuz Yahşi Masa Birimi, vatandaşlarımızın her zaman yardımına koşmaya hazırdır. Temizlik ekibimiz belirli periyotlarla bu çalışmaları gerçekleştirmeye devam edecek. Yahşihan Belediyesi olarak büyüklerimize her zaman sahip çıkacağız."

Osman Türkyılmaz, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yahşihan Belediyesi ekipleri yaşlıların evini temizledi - Son Dakika


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