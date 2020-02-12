Yahşihan Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 14,5 zam yaptı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yahşihan Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 14,5 zam yaptı - Son Dakika Ekonomi

Yahşihan Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 14,5 zam yaptı

6 saat önce

Kırıkkale'nin Yahşihan İlçe Belediyesi, işçilerine yüzde 14,5 oranla yaptığı zammın yanı sıra üniversiteye giden çocuklu işçi için 500, ilkokul ve ya liseye giden çocuklu işçiye de 200 lira ek ödeme zammı yaptı.

Yahşihan Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 14,5 zam yaptı, System.String[]

Kırıkkale'nin Yahşihan İlçe Belediyesi, işçilerine yüzde 14,5 oranla yaptığı zammın yanı sıra üniversiteye giden çocuklu işçi için 500, ilkokul ve ya liseye giden çocuklu işçiye de 200 lira ek ödeme zammı yaptı.


Yahşihan Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında belediye bünyesinde çalışan işçilerin alacağı zam konusunda anlaşma sağlandı. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile Belediye İş Sendikası Ankara Şube Başkanı Mustafa Akbaş sözleşmeyi imzaladı. Yapılan anlaşma sonrası Türkyılmaz, sözleşmedeki maddelerini açıkladı. Belediye işçilerinin yüzde 14,5 oranında zam alacaklarını ve bu oranın Türkiye'nin en yüksek zam oranı olduğunu belirten Türkyılmaz, şunları kaydetti:


"İki yıllığına ve 12 arkadaşımızla sözleşmeyi imzaladık. Yevmiyeler 200 lira oldu, yemek parası da ekledik. Çalışanların üniversiteye giden çocukları varsa çocuk başı 500 lira, liseye giden çocuklara 200 lira, ilkokul için ise 200 lira zam yaptık. Ramazan Bayramı'nda 2 yevmiye, Kurban Bayramı'nda 4 yevmiye vereceğiz. Sosyal haklarını da takip edeceğiz, izin paralarını da vereceğiz. Bu oran Türkiye genelinde en yüksek rakam yüzde 14,5 zam yapıldı."


Türkyılmaz, Türkiye'de işçiye en yüksek zam Yahşihan Belediyesi tarafından verildiğini ve çalışma arkadaşlarından memnun olduğunu da sözlerine ekledi. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Yahşihan, İşçi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:11 Kaynak: İHA
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