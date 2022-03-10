Yahşihan Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 40 zam yaptı - Son Dakika

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası ile yapılan görüşme sonucunda kadrolu işçilerin maaşlarına yüzde 40 zam yapıldığını ve sosyal haklarda da iyileştirmeye gidildiğini bildirdi.

Türkyılmaz, yazılı açıklamasında, sendika ile yaptıkları anlaşmayla kadrolu işçilere eski yevmiyeleri üzerinden yüzde 40 zam yapılmasını kararlaştırdıklarını belirtti.

Yeni zammın işçilere hayırlı olmasını dileyen Türkyılmaz, "Kadrolu işçiler, zamlı maaşlarına ek olarak 52 günlük devlet ve 60 günlük sendika ikramiyesi, 15 günlük yevmiyeleri üzerinden izin parası, ramazan bayramında 2 yevmiye, kurban bayramında ise 4 yevmiye olmak üzere bayram harçlıkları, eğitim yardımı, yemek yardımı ile çocuk ve aile yardımı alacaklar." ifadelerini kullandı.