Yahşihan Belediyesi sıcak asfalt hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Yahşihan Belediyesi sıcak asfalt hazırlıklarına başladı. İlçede yenilenen altyapının ardından 8 Eylül Çarşamba günü başlayan törenle birlikte ilk etapta 3 mahalle asfaltla buluşup, 2. ve 3. Etapta 10 mahalleye sıcak asfalt atılacak. Daha önce altyapı çalışmalarının tamamlandığı Yahşihan ilçesinde sıra asfalt yenileme işlemine geldi. Bu kapsamda Yahşihan ilçesinin Seyrantepe, Bayraktepe ve Hacıbey Mahallelerine ilk etapta asfalt atılacak. Yapılan işlemlerin ardından toplam 34 bin 800 ton sıcak asfaltın serim işlemi gerçekleştirilecek. Planlanan program dâhilinde ilçede toplam 10 mahallede asfalt çalışmaları son bulacak. 8 Eylül Çarşamba günü başlayacak olan asfalt atımının 15 gün gibi bir sürede bitirilmesi planlanıyor. Asfalt atımı, 2 Adet finişer ve 20 adet tır ile gerçekleşecek. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz asfalt atım törenini büyük bir törenle gerçekleştirerek, canlı yayından üzerinden vatandaşlara izleme imkânı sunacak.

BELKİ İKİ YILIMIZI KAYBETTİK AMA YAHŞİHAN'IMIZIN 50 YILINI KAZANDIK

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz yapmış olduğu açıklamasında, "15 Haziran 2020 tarihinde altyapı ihalemize başlarken 700 gün sürecek çalışmayı 500 günde bitireceğimizin sözünü verip, 400 gün gibi kısa bir sürede bitirdik. Bugün 120 Milyona mal olan altyapı ihalemizde ilçemizin 50 yıllık altyapı sorununu ortadan kaldırmanın sevincini yaşıyoruz. Belki iki yılımızı kaybettik ama Yahşihan'ın 50 yılını kazandık. Altyapı çileli ve sıkıntılı bir süreçti, sularımız kesildi, evlerimizin içleri tozlandı, araçlarımızın ön takımları bozuldu, ayaklarımız çamura bulandı, ama sonunda bitti, bitiyor inşallah.Bu zorlu süreçte sabreden, kahrımızı çeken başta hanımefendiler olmak üzere tüm hemşehrilerimizden özür diliyorum. Her şey daha güzel ve yaşanabilir bir Yahşihan için."

TÖRENİMİZE TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR

Türkyılmaz, "Nihayet ilçemizi asfalta kavuşturuyoruz. Asfalt ihalemizi 4 Haziran 2021 tarihinde canlı yayında şeffaf bir şekilde gerçekleştirdik. Çözüm üreten bir belediye anlayışı ile vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına, yaşanan aksaklıklardan ve şikâyetlerden dolayı 4734 sayılı kamu ihale kanununun belediyemize hak tanıdığı 21/b (pazarlık usulü) ile birinci etap asfaltlama çalışmalarına Seyrantepe, Bayraktepe ve Hacıbey mahallelerimizde başlamış bulunmaktayız. İlk etap asfaltımızın maliyeti 23 Milyon 900 bin TL'dir. 2. ve 3. Etap asfalt çalışmalarına da 1. etap bitiminden sonra başlanacaktır. 8 Eylül Çarşamba günü saat 14.00'da Seyrantepe Mahallesi Polis Okulu önünde yapacak olduğumuz Asfalt atma törenimize tüm halkımız davetlidir. Asfaltımız tüm ilçemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." İfadelerini kullandı.